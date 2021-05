Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević objavio je na svom Instagram profilu snimak iz drona na kome se vidi napredak izgradnje KOVID bolnice.

- Ko sme taj može, ko ne zna za strah taj ide napred! Ovo su čuvene reči našeg legendarnog Živojina Mišića, to je geslo kojim je slavni vojvoda dobijao bitke i ratove, a one i danas zvuče aktuelno, u ovom ratu koji vodimo protiv korona virusa. Posle samo 10 dana od početka izgradnje nove kovid bolnice kod Novog Sada, snimci iz drona pokazuju koliko se odmaklo i da se mesto već ne može prepoznati! Zato idemo napred bez straha, a vredne ruke naših majstora smeju i mogu da brzo izgrade ovu novu tvrđavu za borbu sa podmuklim virusom! - istakao je on