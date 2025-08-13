Pedijatar dr Saša Milićević upozorava: Misteriozni virus kosi decu po Srbiji, završavaju i na infuziji!

Misteriozni virus oborio je veliki broj mališana u Srbiji! Deca imaju temperaturu i do 40, odbijaju hranu i vodu, česte su i porodične epidemije, a pojedini mališani završe i na infuziji, upozorio je pedijatar dr Saša Milićević!

Virusi su obično tokom letnjih meseci bili retkost, ali poslednjih godina situacija se promenila, te virusi vladaju i leti i zimi. Misteriozni virus koji kosi decu po Srbiji izazvao je veliku zabrinutost roditelja, ali ipak sagovornik Kurira ističe da roditelji ne treba da paniče.

- Od ovog virusa najčešće obolevaju deca predškolskog uzrasta, s obzirom na to da su oni više u kontaktu sa drugom decom kada su u vrtiću. Njihov imunitet je malo slabiji, stavljaju ruke u usta, dodiruju igračke. To je respiratorni virus, prenosi se kapljičnim putem, kijanjem, kašljanjem, ali i kontaminiranim ručicama. Taj virus ne opstaje dugo na igračkama, ali virus ipak može neko vreme da se zadrži i prenese drugom detetu ako zaraženi mališan dira nosić pa igračku - objašnjava dr Milićević.

Činjenice / Simptomi misterioznog virusa

nagli skok temperature

malaksalost

odbijanje hrane i vode

konjunktivitis

dehidratacija

osip na koži

Virus traje od tri do pet dana

Ističe da je za ovaj virus karakteristična povišena temperatura koja nastaje naglo.

- Dete bude malaksalo, neće da jede, pije vodu, nekada se javi i dijareja, ne uvek, ali dešava se. Može se javiti i konjunktivitis. Pored toga, može da se desi i kratkotrajna ospa na koži koja traje do dva dana. Roditelji se malo uplaše jer se dešavaju i kućne epidemije. Misteriozni virus se tako zove jer nastaje naglo i daje visoku temperaturu, ali i zbog udruženih simptoma - navodi sagovornik.

Kada je u pitanju lečenje, kaže da ne postoji posebna terapija, već da je važno da mališan miruje i da unosi tečnost.

- Deca po ovoj vrućini lako dehidriraju, pogotovo ako imaju visoku temperaturu. Vrlo je važno da se ne uključuju antibiotici, pogotovo ne na svoju ruku, osim u slučaju bakterijske komplikacije, ali to je retko. Bolest brzo prođe, od tri do pet dana, sem kod dece slabijeg imuniteta, kod njih može da potraje i do 10 dana. Roditelje najviše uplaši taj nagli skok temperature i to što deca neće da jedu i piju - napominje dr Milićević.

Otkriva da je bilo i pacijenata koji su dehidrirali i koji su primili infuzije zbog odbijanja hrane i vode.

- Što je dete manje, ono lakše može da dehidrira. Savet roditeljima je da dete koje ima takve simptome ne vode u kolektiv i na rođendane, jer tako štitimo ostalu decu. Ne treba paničiti, dete treba raskomotiti i davati po malo tečnosti, ali češće. Da detetu bude podignuto uzglavlje kada leži. Ne treba insistirati mnogo da dete jede, ali je važno da unosi tečnost. Što se tiče jela, koliko može - naglašava sagovornik Kurira.

