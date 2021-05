U emisiji "Pravac" na TV Vesti gošće autorka i voditeljke Kesnija Vučić bile su polaznice škole glume Miroslava Mike Aleksića koji se suočava sa optužbama za silovanje učenica. Stav polaznica Mikine škole, koje je ugostila Ksenija Vučić, bitno se razlikuje od onoga što se u javnosti moglo čuti mesecima unazad.

Na samom početku razgovora Ksenija Vučić je svima koji sumnjaju da joj je razlog da u emisiju pozove polaznice škole glume Miroslava Mike Aleksića, Krunu Unu Mitrović i Dinu Mitić, bilo nešto osim profesionalnog podestila da je ona majka ćerke na čije je silovanje su pozivali "razni nedostojni pomena".

Kruna Una Mitrović danas je maturant gimnazije i nada se uspešnom prolasku na Pravni fakultet. Školu glume Mike Aleksića je pohađala punih 10 godina, počev od 2009. godine.

- Mika u mojim očima nije izgledao kao očinska figura. On je pre svega vrlo zanimljiv čovek, bio je veoma strog, ali koliko je bio strog bio je i pravičan. Obožavala sam kada počne da govori, nije bilo zadate teme, ali je tih sat i po vremena bio totalno tu sa nama. Nije razgovarao sa nama na način na koji razgovaraju naši roditelji. Od njega smo jedino mogli da čujemo nešto na šta nas niko drugi ne bi podstrekao da razmišljamo. U tim godinama malim neke teme baš nisam mogla da shvatim, a kasnije sam shvatila koliko je za mene sada važno što sam imala tako jak autoritet da me pripremi za sve ono što dolazi - navela je Mitrovićeva.

Ona kaže da nikada ništa u studiju glume nije primetila čudno.

Mogu da obrazložim zašto smatram da to za šta se on sada tereti nije moguće: Ako se svi nalazimo u prostoriji koja je tri puta manja od vašeg studija u kojem sada sedimo, ima jedan pregradni zid iza kojeg se dešavaju tako grozne stvari. Samo da neko ima osećaj, ne mora da vidi, ali bar da na licu te devojke primeti da nešto nije u redu. Bilo kakav znak, navela je Mitrović.

Mitić Dina je sada majka dvoje dece i bila jepolaznik Mikine škole pre 15 godina, od 2006. do 2011. godine.

- Odlazak u grupu Mike Aleksića je za mene jedan od najlepših perioda odrastanja. Ja sam kroz tu grupu prošla malo nečujno, nisam se preterano isticala, nije mi to bio stresan period, više sam bila neko ko je upijao. To su bile priče koje nismo mogli da čujemo u školi i na drugim mestima, to su bile neke životne lekcije, smernice koje sam znala da će nam kada tada zatrebati. Kada prođete kroz različite situacije u životu vidite koliko vam je taj period doneo. Kao mali ne razumete zašto vam to neko priča, ali kada kroz život doživite razna iskušenja shvatite koliko koristi bilo u tim pričama - kaže Mitić.

Ona ističe da nikada nije osetila da neko iz grupe Miku gleda kao očinsku figuru.

- Mika jeste bio atoritativan, ali to nije bilo maltretiranje. To je bila disciplina. To su bila neka divna pravila o kojima niko ne govori - devojčice su trebale da imaju čistu kosu, uredne nokte, da dolaze u skinjicama i haljinama, dečaci u cipelama, ne u patikama. Usmeravao nas je na potpuno drugu stranu kulture, nije tu bilo maltretiranja i iživljavanja, manipulacije. Niko tu nije dolazio na silu... - navela je Mitić.

Kako je dodala, svako je svakog trenutka mogao da ustane i napusti studio i više nikada ne dođe.

Pravljena je selekcija dece, ali to nije značilo da moraju da dolaze. Deca su odlazila, menjala se... Imali smo potpunu slobodu, kazala je Mitić.

Ona je školu glume pohađala kada i Milena Radulović koja je prva iznela optužbe na račun Mike Aleksića.

Ja ovde došla kao neko ko je pročitao vest u medijima, pa ima neko svoje mišljenje pa ga iznosi. Bila sa u tim prostorijama u isto vreme sa istim devojkama i nikada nisam primetila ni sa jedne strane bilo šta sumnjivo, bilo kakav crv neprijatnosti, drugačijeg odnosa, nikada niko nije falio sa časa osim ako ode do toaleta. Sve mi je ovo nepovezivo i nelogićno, jer sam bila na tom mestu i to vreme u toj grupi. U grupu sam došla sa 11 godina i nekako pročulo bi se, jer tada ne znate šta to treba da sakrijete. Neobično je da nikada svih ovih godina nisam čula za nekoga, ne za nju, nego za bilo koga. Zbog toga me je ova priča pogodila i šokirala i ljudski protresla - navela je Mitić.