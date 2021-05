I DANAS UZ PRVU JUTARNJU KAFU OČEKUJTE SMS OD BANKE: Nastavlja se isplata 30 evra! Evo šta da radite ako vam novac NE LEGNE

Danas će novac dobiti 1.400.000 građana koji su se prijavili za pomoć.

Juče je počela isplata prvih 30 evra državne pomoći, a isplata će se nastaviti i danas, kada će veliki broj građana, uz prvu jutarnju kafu, obradovati poruka od banke.

Za razliku od pre godinu dana, kada vam je na račun leglo 100 evra i to tome SMS obaveštenje sa iznosom uplate, ove godine uz sumu u dinarskoj protivvrednosti, stoji i nekoliko podataka i informacija koje prate uplatu.

Odmah posle iznosa od 3.527,37 dinara jasno je naznačeno da vam novac uplaćuje Ministarstvo finansija tj. Uprava za trezor i da se radi o uplati novčane pomoći punoletnim državljanima.

Novac svima do kraja sledeće nedelje

Do juče u 7.30 za pomoć od 30+30 evra sei prijavilo 3.814.000 građana. Prethodno je pomoć dobilo 1,7 miliona penzionera kao i građani koji primaju socijalnu pomoć. Danas će, prema navodima iz Ministarstva finansija, novac biti uplaćen na račune još 1.400.000 građana.

- Samo u prva dva dana preko dva miliona građana će dobiti novac, a do kraja sledeće nedelje novac će biti uplaćen svima koji su prijavljeni. Prijavljivanje traje do subote, 15. maja, pozivam građane da se prijave preko kol centra ili portala Uprave za trezor - istakao je ministar Siniša Mali i dodao da će novac biti isplaćivan i u petak, a do kraja naredne nedelje novac će dobiti svi koji su se prijavili.

Govoreći o pomoći od 3.000 dinara za građane koji su primili vakcinu, Mali je rekao da prijava kreće 1. juna i trajaće do 15. juna.

Prijava će ići će preko Uprave za trezor, isto kao i za 30+30 evra, a biće otvoren i kol-centar. Podaci će biti objavljeni 1. juna. Кo god primi makar jednu dozu vakcine dokraja maja, stiče pravo i za ovu pomoć.