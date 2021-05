DANAS POPUŠTAJU MERE? Krizni štab zaseda popodne, porast zaraženih je posledica praznika, a evo šta možemo očekivati!

Korona kriva u Srbiji počela je da pada, a zatim ponovo da raste. U ovoj nedelji broj zaraženih na dnevnom nivou je opet bio veći od 1.000, tri dana, što je posledica praznovanja kaže za Telegraf.rs profesor dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv kovida 19. Na sreću, on kaže, da ovaj skok nije veliki ali da moramo da budemo oprezni.

Na praznovanje Vaskrsa i Prvog maja otišli smo sa 1.613 zaraženih na dnevnom nivou, koliko je bilo u petak 30. aprila. Osmog maja sišli smo na 1.056, a narednog dana, 9. maja pali smo ispod hiljadu. Imali smo 834 pozitivnih za 24 sata. I sledećeg dana imali smo manje od 1.000, a već u utorak, 11. maja stigao je hladan tuš i skok na 1.125. U sredu, 12. maja imali smo 1.046 a juče 901.

Profesor Tiodorović kaže da ovo nije veliki skok, da nije ni iznenađenje, tako da mora da postoji oprez.

Krenule su brojke da padaju ispod 1.000 i obradovali smo se. To nam je bliži cilj, koji možemo da ostvarimo ali sad ćemo morati da sačekamo najmanje dva, tri dana da vidimo da li će se ovo održavati iznad 1.000. Nije ovo veliki skok, nisu velika kretanja ali moramo da budemo oprezni jer se narod ponašao kako se ponašao za vreme praznika, i ništa se nije desilo iznenađujuće. Da nije bilo toga mi bismo već danas i prethodnih nekoliko dana bili ispod 1.000, i to u dobrom trendu opadanja. Ovako ne možemo to da tvrdimo, pa ćemo, ipak, da sačekamo - kaže prof. dr Tiodorović.

On podseća da tek kada prođe 14 dana od praznika, moći će sa sigurnošću da se kaže da li je situacija sigurna.

I već posle 10 dana možemo da kažemo da li je dobro ili nije, a 14 dana je već sigurnost. Ako nemamo trend porasta, onda možemo da kažemo: "Prošlo je". Pošto su ljudi bili na otvorenom, a na otvorenom je mnogo manja mogućnost zaražavanja, taj trend porasta je minimalan - kaže prof. Tiodorović koji se moli da nam se ne ponovi Sretenje:

Tada smo imali najveći porast, a u martu smo, u stvari, imali najveći porast u odnosu na celu pandemiju, ne samo u određenim gradovima, nego svuda, ukupno gledajući.

U Palati Srbija danas u 15.30 časova biće održana sednica Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa.

Kako je izjavio juče ministar zdravlja Zlatibor Lončar na njoj će najpre biti urađena detaljna analiza i presek stanja, pa će na osnovu toga donositi odluke. Odgovarajući na pitanja novinara, rekao je da je sednica pomerana sa početka nedelje na kraj sedmice, kako bi se videli brojevi novozaraženih posle uskršnjih praznika, s obzirom na to da se nisu toliko poštovale mere i da su se ljudi više družili i okupljali.

Molim sve da ne izlaze sa nekim preuranjenim najavama i očekivanjima, jer time samo stvaramo konfuziju kod građana i najavljujemo neke mere, pa hoće li biti, neće biti... Sve bih zamolio da se strpimo i sačekamo sutra analizu podataka - rekao je Lončar.

Kako saznaju mediji, na medicinski deo Kriznog štaba postoji strahovit pritisak da se ugostiteljima produži radno vreme, i poveća broj ljudi u zatvorenom prostoru.

Izvori navode da danas ne bi trebalo da dođe do popuštanja mera, već da će život postati normalniji od 1. juna, ali ukoliko se ispuni nekoliko uslova. Izvor kaže da se mora sačekati još par dana da se vidi kretanje novih zaraženih na dnevnom nivou, te da, ukoliko brojke opet krenu da padaju ispod 1.000, kao što je bilo to do pre dva dana, onda se može razmišljati o vraćanju života u normalu od juna.

Verovatno je da će se podaci kretati kao i sada. Moguće je da ćemo sutra najaviti da bi od juna moglo da se krene sa nekim okupljanjem, zatim da se poveća broj ljudi u zatvorenom prostoru, da se krene sa muzičkim svečanostima, sporstkim manifestacijama ... Ali, to sve mora da bude u kondicionalu, uz strogo sprovođenje postojećih mera i što je još važnije, uz vakcinaciju mnogo većeg obima a u mnogo kraćem vremenu - rekao je izvor.

Na poslednjoj sednici Kriznog štaba odlučeno je da ugostiteljski objekti mogu da rade u zatvorenom delu, uz poštovanje svih mera i bez muzike do 22 sata, dok je na snazi zabrana okupljanja više od pet osoba.