Da li ćemo dobiti UNIVERZALNU VAKCINU PROTIV KORONE? Srpski stručnjak otkriva koje je rešenje NAJBOLJE

Prošlo je više od godinu dana borbe sa pandemijom virusa korona, a ona je i dalje jedna od najaktuelnijih tema. I pored raznovrsne ponude cepiva i imunizacije koja je uveliko u toku, ne zna se rok zaštite. Pažnju je zato ovih dana privukla vest o univerzalnoj vakcini koja će imati trajni efekat. Da li je tako nešto moguće i realno, pojavilo se kao racionalno pitanje.

Naime, naučnici iz nekoliko kompanija u Francuskoj rade na izumu cepiva koje bi moglo godinama da štiti od virusa, a pored toga, ono bi bilo univerzalno rešenje i reagovalo bi na sve vrste postojećih sojeva u tom trenutku, pa i na one koji bi mogli da se pojave u budućnosti.

Univerzalna vakina je naučna fikcija?

Prema rečima profesorke i virusologa Nade Kuljić Kapulice to je još uvek sve virtuelno.

Ta istraživanja o kojima govorimo su za sada samo virtuelna, i spadaju u domen naučne fikcije - istakla je Kapulica i dodala kako se sa pandemijom virusa korone borimo tek oko godinu dana i da je nezahvalno govoriti unapred o nekim istraživanjima, jer se rezultati mogu dobiti tek minimum godinu dana od njihove primene, a ne na samom početku studije.

Međutim, Aleksis Pejrol koji je na čelu francuske biotehnološke kompanije OSE Immunotherapeutics koji su započeli klinička ispitivanja veliki je oprtunista po pitanju ovog projekta.

- Nova vakcina mogla bi da ponudi nekoliko godina zaštite - izjavio je Pejrol za AFP.

Princip rada sličan BSG vakcini

Prema rečima imunologa Borislava Kamenova ovaj pokušaj da se nađe novo rešenje u rešavanju kovid problema jako je dobro, jer ne treba da se zalećemo ukoliko postoji još neki način za poboljšanje situacije.

- Vidite da se stalno pojavljuju mutacije postojećeg korona virusa, pa vakcine koje već postoje ne mogu sve da pokriju, tako su se na indijskom virusu stvorile dve nove mutacije, pa će univerzalna vakcina biti idealno rešenje - ističe Kamenov.

Kako dalje govori naš sagovornik, ljudi stradaju od kovida zato što primena nije dobra i zbog citogenske oluje, a ova vakina bi je onemogućila.

Ta citokinska oluja znači da dođe do prekoračenja aktivnosti imunskog odgovora, pa se jave ćelije koje ubijaju naše inficirane ćelije. Ova univerzalna vakcina će onemogućiti citokinsku oluju - objašnjava Kamenov.

O tome po kom principu će funkcionisati vakcina francuskih naučnika, Kamenov objašnjava da će biti sličan jednoj već poznatoj, efikasnoj vakcini - BSG-u.

- Može se reći da je princip rada ove vakcine sličan onom koji stvara BSG, naravno, ovo figurativno govorim. Univerzalna vakcina će verovatno da se razvija na nekim antigenima, ili da deluje imunomodulatorno - da menja reaktivnost imunskog sistema - kaže Kamenov.

Pored ove novine, tu je i nov Pfizer-ov lek, govori Kamenov.

- Taj Phizerov lek još uvek je pod šifrom, u fazi ispitivanja, i čekaju se rezultati. Prerano je o bilo čemu davati prognoze, jer treba da prođe određeno vreme - govori Kamenov.

Sprej vakcina - živa vakcina

Još jedna varijanta, pored univerzalne vakcine, jeste i sprej vakcina, o kojoj je nedavno govorio doktor Milanko Šekler, a koja bi se uprskavala u nos, i bila bi, prema njegovim rečima, idealno rešenje za kovid.

Ona bi se uprskavala u nos. I pilići kad izađu prvog dana iz jajeta, svi se stave na jedno mesto u kutiju i tu se svi istovremeno isprskaju. Oni udahnu tu vakcinu, i već su od puta do štale zaštićeni. Onda ponovite vakcinaciju posle dve nedelje, pa posle pet nedelja, i to pile ne može da dobije korona virus živine. Bitno je i to što su te žive vakcine vrlo jeftine. Ova živa vakcina bi morala da ima samo hijadu do deset hiljada virusnih čestica, koje bi se potom razmnožile u nama i zaštitile nas, umesto ovih sada cepiva koja imaju milijardu tih čestica. E to je razlika i u ceni - objasnio je Šekler.

Sa konstataticijom o efikasnosti sprej vakcine, slaže se i imunolog Kamenov koji smatra da je to i naprirodniji način primanja cepiva.

- Ona bi se primala preko sluzokože, i to bi dovelo do veće efikasnosti, jer je to granica epitela, i tako preko nosa vakcina bi imala veću primarnu zaštitu - zaključuje Kamenov.