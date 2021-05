SPREMITE SE ZA NEPOGODE: Meteorolozi izdali UPOZORENJE! Na snazi žuti meteo alarm - NE IZLAZITE NAPOLJE BEZ KIŠOBRANA

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima iznosiće 25 stepeni Celzijusa.

U Srbiji su danas lokalno moguće kratkotrajne vremenske nepogode - obilniji pljuskovi sa grmljavinom, pojava sugradice i grada i jak, kratkotrajno i olujni zapadni i severozapadni vetar, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode - obilniji pljuskovi sa grmljavinom, pojava sugradice i grada i jak, kratkotrajno i olujni zapadni i severozapadni vetar.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, južni i jugozapadni, od sredine dana u skretanju na zapadni i severozapadni pravac i u pojačanju.

Najniža temperatura od 9 do 14 C, a najviša od 18 na severozapadu do 25 C na jugoistoku Srbije.

U Beogradu pretežno oblačno sa kišom, posle podne i sa lokalno obilnijim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, od sredine dana u skretanju na zapadni i severozapadni pravac i u pojačanju.

Najniža temperatura oko 14 C, a najviša oko 22 C.

Uveče slabljenje i postepeni prestanak padavina, uz smanjenje oblacnosti.

Izgledi vremena za sedam dana - do 24. maja:

Do četvrtka promenljivo oblačno, mestimicnco s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

U petak, kao i u subotu pre podne suvo vreme sa dužim periodima sunčanog vremena.

U subotu u drugom delu dana novo naoblačenje sa severa, koje će do kraja perioda i u ostalim predelima uslovljavati kišu, pljuskove i grmljavinu.