SUTRA JOŠ HLADNIJE: Biće pljuskova i grmljavine, a onda sledi preokret! Evo kada će temperatura ponovo ići do 30 stepeni!

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je detaljnu vremensku prognozu promenljivog majskog vremena za koje kaže da se nastavlja.

"Danas novo pogoršanje vremena, u naredna dva dana i obilnije padavine. Nastavlja se veoma promenjivo majsko vreme. Do kada nas očekuje hladnije vreme sa jačim grmljavinskim pljuskovima i kada će doći do stabilizacije vremena? Jače naoblačenje koje je u toku jutra zahvatilo severozapadne predele Srbije, tokom dana proširiće se i na ostale predele Srbije i doneti kišu i pljuskove sa grmljavinom.

U Srbiji u četvrtak pod uticajem visinskog ciklona, biće oblačno i hladno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se i obilnije padavine, ponegde i jači grmljavinski pljuskovi. U mnogim predelima očekuje se da padne od 10 do 30 mm, lokalno i više kiše po kvadratnom metru. Duvaće umeren do jak, na udare i olujni severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 10 do 12°C, maksimalna dnevna od 12 do 18°C, u Beogradu temperatura tokom dana od 10 do 14°C.

U Srbiji u petak tokom jutra razvedravanje, pa će u nastavku dana biti pretežno sunčano i toplije, samo još na jugu i istoku u toku prepodneva sa kišom. Jak severozapadni vetar do kraja dana biće u slabljenju. Maksimalna temperatura od 18 do 22°C, u Beogradu do 21°C.

U subotu pretežno sunčano i toplo. Krajem dana na severu i zapadu prolazno naoblačenje. Maksimalna temperatura od 23 do 27°C, u Beogradu do 26°C. U nedelju sunčano, na severu i zapadu svežije, a krajem dana prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 20°C na severu Vojvodine do 28°C na jugu Srbije, u Beogradu do 23°C.

Početkom sledeće sedmice sunčano i veoma toplo, samo u ponedeljak na jugozapadu jači razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura u utorak do 30°C.

Dakle, nastavlja se veoma promenljivo majsko vreme. Prosečna maksimalna temperatura za ovo doba godine je od 22 do 25°C, tako da će maksimalna temperatura u četvrtak biti niža za 5 do 10 stepeni u odnosu na prosečne vrednosti, za vikend za 3 do 5 stepeni niže, a za vikend uglavnom u granicama prosečnih vrednosti", napisao je meteorolog Đorđe Đurić na svom Fejsbuk profilu, a vremenska prognoza je česta tema njegovih objava.