AFERA OKO ODRANIH MAČAKA ZA IZRADU ĆEBADI SE NE SMIRUJE! Otkrivena čitava FARMA, CARINICI uzimali 500 evra za SLOBODAN PROLAZ!

Nakon što je kao bomba odjeknula vest da postoje ljudi koji se u Srbiji bave ubijanjem i dranjem mačaka u svrhu prodaje krzna za izradu ćebadi, otirača, kaputa i torbi, predsednik Fondacije Pokret Levijatan za Kurir televiziju otkriva da se u Vojki kod Nove Pazove protiv osobe S.A. vodi predistražni postupak.

"Zabrana uzgoja krznašica stupila je na snagu 1. januara 2019. godine, što je osnovni pokazatelj da su takve stvari nedozvoljene, o mačkama tek da ne pričamo, to je nonsens i težak zločin", rekao je Pavle Bihali.

On je naglasio da je osumnjičena osoba imala ogromnu farmu mačaka.

"To je nešto čemu ćemo sigurno stati na put. Važno je da vidimo preko koje zemlje, kog graničnog prelaza ide taj kombi, dolijaće. Životinje prelaze granicu žive ili mrtve, i to moram da kažem, na podmićivanje carinika od 100 do 500 evra. Mi želimo da ih uhvatimo na samom delu a ne samo u priči", naglasio je on i pozvao tužilaštvo da se angažuje.

"Daj Bože da ih polciija uhvati pre nas!", zaključio je Bihali.

Da podsetimo, M. S. je podnela krivičnu prijavu protiv čoveka nadomak Beograda za koga je po saznanju čime se navodno bavi, slučaj prijavila nadležnima.