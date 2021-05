KADA ISTIČE ROK MOJE VAKCINE? Ako vas brine da li ćete uskoro morati ponovo na vakcinaciju, EVO ODGOVORA kada je pravo vreme!

Imajući u vidu da je masovna vakcinacija davanja prve doze počela oko 20. januara, vreme za drugu dozu ovoj grupi bilo je oko 10 februara. Ako su tačne tvrdnje da je nekim vakcinama delotvornost u organizmu šest meseci, vreme za revakcinaciju odnosno treću dozu imunizovanim u prvom krugu bilo bi već 20. avgusta.

Naši stručnjaci su veoma različitih mišljenja kada je u pitanju treća doza, neki su čak bili glasni i u njenom skorom najjavljivanju, međutim i dalje nema nema odluke na nivou države ili kriznog štaba, kada bi ovaj proces mogao zvanično da počne. Građani sa te strane potpuno u magli i neupućeni, pa se kod nekih javlja normalno i strah kada ističe rok trajanja za njihovo cepivo?

Kada je pravo vreme za revakcinu?

- Prvu dozu sam primio oko 20. januara, drugu oko 10. februara. Dva puta sam radio test na antitela i oba puta, jednom tri nedelje nakon revakcinacije, drugi put pet nedelja posle druge doze, bio sam u graničnim vrednostima. Do sada su ona verovatno i počela da opadaju. Međutim, ne brine me to, već što nam niko ne govori otvoreno i javno koliko traje vakcina, da li tri, šest meseci ilki godinu-dve. Da znamo do kada smo sigurni i kada ćemo ponovo morati da se vakcinišemo - zabrinuta je Izjava Beograđanina M. V.

Stručni odgovor na ovo pitanje koje muči našeg čitaoca i još ko zna koliko građana Srbije, potražili smo od naših sagovornika.

Da je za sada prerano govoriti o trećoj dozi mišljenja je doktorka Nada Kapulica, jer prema njenoj tvrdnji treba sačakati kompletna istraživanja na svetskom nivou.

- Moje mišljenje je da treća doza uopšte nije potrebna, za sada, zato što treba još saznanja koliko će da traje prirodni imunitet posle preležane infekcije kao i imunitet posle primanja dve doze. - kaže za medije dr Kapulica.

Ona napominje da ti podaci još uvek nisu definitivni i da ne treba žuriti sa revakcinacijom zbog komercijale.

- Za sada treća doza nije potrebna, a da li će trebati u budućnosti ja to ne znam, valjda nećemo ići do 10 doza vakcina - navodi ona.

Kako kaže ljudi su zbunjeni jer srljaju da rade antitela posle vakcinacije, što je po njenom mišljenju potpuno nepotrebno.

- Bez definitivnog istraživanja u svetu, i rezultata tog istraživanja, apsolutno mislim da treba sačekati na revakcinaciju - zaključuje dr Kapulica.

Sličnog mišljenja je i infektolog doktor Dragan Delić koji za "Blic" kaže da je još rano govoriti o revakcini jer su ispitivanja još uvek u toku.

- To stoji kao jedna mogućnost i kod nas kao i u svetu ali to treba i dokazati - kaže dr Delić.

On napominje da su ova istraživanja u svetu u toku i treba sačekati konačne rezultate tih studija, a prema njegovom mišljenju revakcinacija bi trebala da bude posle nekih šest meseci, da se primi ta buster doza, da se pojača prirodni imunitet koji je stvoren.

- Ne vidim tu neki problem od primanja revakcine, na protiv, time bi pojačali imunitet, ali ajte da ne govorimo unapred već da sačekamo stručno mišljenje. Nauka u ovom trenutku brzo napreduje tako da je realno očekivati da odluka o ovom pitanju bude donesena za dva, tri meseca - zaključio je dr Delić.

Revakcina u najavi već neko vremeOni koji nemaju antitela posle primljene dve doze vakcine protiv korona virusa moraće da prime i treću, dozu, nedavno je izjavio je epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa Predrag Kon. On je u kasnijoj izjavi za "Blic" objasnio da će ovaj proces otpočeti kad za to dođe vreme, i da će tada biti i definisano ko će biti kandidati.

On je na ovu temu dao izjavu juče za Novu, rekavši da treću dozu Sinofam vakcine trenutno nije moguće dobiti u Srbiji jer nisu završena istraživanja.

- Mi znamo da će vrlo verovatno biti potrebna i treća doza vakcine i to za proizvođače, ali će biti vremenski razmaci različiti. Počela su istraživanja. Potrebno je utvrditi da li je to neophodno za sve ili samo za neke kategorije, vezano za hronične bolesti ili životne dobi. Poznato je da u starijoj dobi postoji slabija imuna reakcija pa se tu može očekivati - objašnjava i dodaje:

- Građani vide da nemaju antitela i onda dolaze na punktove po treću dozu vakcine. Nemojte dolaziti po treću dozu, ne možete je primiti - zaključio je dr Kon.

Na ovu temu nedavno se oglasio i državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek, koji je za za Radio Slobodna Evropa (RSE) rekao da Srbija prati istraživanja svih proizvođača vakcina u vezi sa eventualnom primenom treće doze protiv korona virusa i tek nakon toga doneće odluku za svoju zemlju.

- Čekamo odluku struke koja će na kraju izaći sa svojim mišljenjem šta raditi, ne samo za Sinofarm. U ovom trenutku mogu sa sigurnošću da kažem, od 1.412.000 ljudi koji su primili prvu dozu i milion revakcinisanih, da je ogroman broj odlično odreagovao i da ima ljudi koje smo mi ispitivali sa zadovoljavajućim brojem antitela - izjavio je nedavno Mirsad Đerlek.

Rok trajanja vakcine

O ideji treće doze počelo je da se govori s pojavom novih sojeva virusa korona, ali i izveštajima da se posle druge doze kineske vakcine kod pojedinih nisu stvorila antitela.

Sinofarm

Procene govore da dve doze vakcine Sinofarma daju imunitet od četiri do šest meseci, mada je kod nekih ljudi pronađena dovoljna količina zaštitnih antitela i osam meseci nakon druge doze.

Da imunitet posle kineske vakcine može da traje šest meseci svojevremeno je izjavila dr Naval al Kaabi, čelnik Nacionalnog kliničkog komiteta za borbu protiv kovida 19 iz Abu Dabija, gde je urađeno opsežno istraživanje o vakcini "Sinofarm". Ujedinjeni Arapski Emirati su, inače, zemlja u kojoj je većina stanovništva vakcinisana kineskom vakcinom, a prva su zemlja koja počela da primenjuje i treću dozu kod osoba koje nemaju antitela nakon dva cepiva.

Iako kineska vakcina Sinofarm protiv korona virusa sporije stvara imunitet, Virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu Milanko Šekler kaže da ovo cepivo prema tvrdnjama naučnika sa Kembridža i Oksforda, najotpornije na mutacije virusa.

- To je klasična vakcina, stručnjaci sa Kembridža i Oksforda kažu da je na pojave mutacija najotpornija kineska vakcina, jer je u njoj cela virusna čestica - rekao je Šekler nedavno.

Fajzer

Iako je Fajzer vakcina prema istraživanjima predstavljena kao najefikasnija, Izvršni direktor kompanije Fajzer rekao je da će ljudima najverovatnije trebati i treća doza vakcine protiv koronavirusa.

- Najverovatnije će trebati i treća doza, negde između šest i 12 meseci i zatim će biti docepljivanja svake godine, ali sve to treba potvrditi - rekao je Albert Burla za CNBC dodajući da će varijante koronavirusa igrati presudnu ulogu.

- Svake godine morate se vakcinisati protiv gripa, a tako će biti i s kovidom. Za godinu dana moraćete da odete da se vakcinišete protiv kovida kako bi se zaštitili na godinu dana - rekao je Izvršni direktor fajzera Albert Burla.

Sputnjik vakcina

Direktor Ruskog direktnog investicionog fonda (RDIF) Kiril Dmitrijev još u januaru izjavio da je rano reći koliko dugo će vakcina štititi od virusa korone, ali da se na osnovu eksperimentalnih podataka očekuje se da će sputnjik V dati najmanje dve godine imuniteta na kovid-19.

Astra Zeneka

Vakcinacija ovim cepivom sprovodi se sa dve odvojene doze vakcine u razmaku od 12 nedelja. Prema zasad dostupnim podacima nakon 1-4 nedelje od primljene druge doze vakcine stvara se imunitet koji je efikasan 60-90% u sprečavanju bolesti COVID-19. U toku su studije na većem broju ispitanika koje treba da obezbede više podataka o efektivnosti vakcine.