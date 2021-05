MISTERIJA TREĆE DOZE! Petina revakcinisanih nema antitela, a drugima uskoro ističe zaštita - kada je vreme za JOŠ JEDNU VAKCINU?

Petina od ukupnog broja revakcinisanih kineskom vakcinom u Srbiji nije razvila dovoljan broj antitela i oni su najozbiljniji kandidati za treću dozu cepiva. Takođe, kako je od početka masovne vakcinacije prošlo gotovo pola godine, oni građani koji su među prvima odlučili da se zaštite od kovida pitaju se jesu li njihova atitela "istekla" i da li bi uskoro trebalo da ih "obnove"?

Procene govore da dve doze vakcine Sinofarma daju imunitet od četiri do šest meseci, mada je kod nekih ljudi pronađena dovoljna količina zaštitnih antitela i osam meseci nakon druge doze.

Da imunitet posle kineske vakcine može da traje šest meseci svojevremeno je izjavila dr Naval al Kaabi, čelnik Nacionalnog kliničkog komiteta za borbu protiv kovida 19 iz Abu Dabija, gde je urađeno opsežno istraživanje o vakcini "Sinofarm". Ujedinjeni Arapski Emirati su, inače, zemlja u kojoj je većina stanovništva vakcinisana kineskom vakcinom.

U Srbiji je u januaru počela masovna vakcinacija grđana, od kojih je većina, kao i u UAE, vakcinisana kineskom vakcinom. Naša zemlja je iz Kine nabavila preko tri miliona doza vakcina i ubedljivo najveći broj građana primio je ovo cepivo.

20 odsto nije razvilo antitela

Studija koju od februara sporvodi tim iz Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu pokazuje da 20 odsto revakcinisanbih "Sinofarm" vakcinom u Srbiji nije razvilo antitela na korona virus.

Za jedan deo te grupe ispitanika, koji su pokazali neki odgovor, makar bio i ispod referentne vrednosti, može se očekivati da u slučaju kontakta sa virusom budu delimično zaštićeni, ali ima i onih koji nimalo nisu odreagovali na vakcinu. Oni drugi sada lekare s ovog Instituta, kako piše Politika, pitauju kako da se zaštite.

"Teško je da im objasnimo..."

Dr Olgica Đurković, naučni savetnik na institutu i rukovodilac Studije praćenja prirodnostečenog i vakcinalnog imuniteta na SASRSkov2 kod odraslih ispitanika, većina negativnih bez antitela su stariji od 70 godina, prenosi "Politika".

To je deo populacije koja je i bila najrevnosnija u vakcinaciji. Mnogi od njih imaju hronične bolesti i žele da se zaštite od kovida. Veoma nam je teško da im objasnimo da još ne postoji mogućnost da dobiju neku drugu vakcinu. A tu je i deo građana koji radi na takvim poslovima da su u stalnom kontaktu sa ljudima pa strahuju od zaraze - objašnjava ona.

Dr Đurković naglašava da je mišljenja da bi ovo pitanje trebalo da bude rešeno u najhitnijem mogućem roku.

- Smatram da bi pitanje njihove vakcinacije trebalo što hitnije rešiti. Iako smo se raspitivali, moj desetočlani tim za sada nema informaciju kada bi mogla da počne nova imunizacija ovog dela stanovništva i da li će je uopšte biti - rekla je ona za "Politiku".

Sinofarm kasnije stvara odgovor

U analizi imuniteta koji smo stekli na kovid i efikasnosti svih vakcina koje su na raspolaganju našim građanima, koju je "Blic" ranije objavio, navodi se da vakcina proizvođača "Sinofarm" nešto kasnije stvara odgovor u odnosu na vakcine moderne tehnologije.

Tako se prve merljive vrednosti antitela javljaju najranije oko dve nedelje i nakon primene druge doze vakcine. Građani do 65 godina u velikoj meri razvijaju specifična antitela nakon primene Sinofarm vakcine i procenat seropozitivnih u toj grupi ispitanika viši je od 90 odsto. Primećen je nešto brži pad vrednosti koncentracija antitela u uzorcima krvi vakcinisanih u odnosu na druge vakcine.

Ako istraživanja pokazuju da petina vakcinisanih uopšte ne razvije antitela i da je to najčešći slučaj kod najstarije populacije, jasno je da je potezanje pitanja dodatne vakcinacije kod ovog dela stanovništva potpuno opravadano.

"Samo oni koji nisu razvili adekvatnu reakciju"

Marija Gnjatović iz Instituta za primenu nuklearne energije (INEP) izjavila je nedavno da definitivnog stava o tome da li će biti potrebna treća doza kineske vakcine još uvek nema, te da se čeka da proizvođač vakcine objavi rezultate treće faze ispitivanja.

- Neće svi vakcinisani, već samo pojedini, morati da prime i treću dozu Sinofarm vakcine, a to su oni koji uopšte nisu razvili adekvatnu reakciju ili su razvili samo blaži odgovor - rekla je dr Gnjatović.

Dodala je da je nesumnjivo da će vakcine novije tehnologije stvarati dugoročniju zaštitu, minimum godinu dana i podvukla da su sve vakcine bezbedne, s tim, što, kako navodi, kineska kasnije stvara antitela.

Kon: Ni govora, za sada

Dr Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa rekao je nedavno da u Srbiji za davanje treće doze vakcine građanima još uvek nije sistemski, niti na bilo koji drugi način za regulisano u našoj zemlji.

- Zašto? Zato što nikakvih dokaza nema, nisu su urađena istraživanja, govorim o svetskim istraživanjima. Mi ne radimo takva istraživanja, dobijamo samo ono što se radi u svetu. Postoje neke države koje će krenuti, Emirati su počeli davanje treće doze, ali kao ponuda i to je praktično teoretisanje i eksperimentisanje, bez obzira na to što svi očekujemo dobar rezultat. To kod nas ne može - rekao je Kon.

Kon je podukao da trenutno "nema ni govora o davanju treće doze", te podsetio da se dešavalo da građani dolaze na vakcinalne punktove, sa potvrdom da su uradili analize i da nemaju antitela, te traže vakcinisanje trećom dozom. Podsetio je da samo prisustvo ili odustvo antitela ne može da bude dovoljan podatak o tome da li je neko zaštićen ili nije.