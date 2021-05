LEPE VESTI SA KOSOVA I METOHIJE! U porodilištu u Pasjanu za šest sati rođene četiri bebe

Za samo šest sati, juče su u porodilištu Opšte bolnice Zdravstvenog centra „Gnjilane“ u Pasjanu rođene četiri bebe, a na svet su došla tri dečaka i jedna devojčica, potvrdio je za Kosovo onlajn direktor ZC „Gnjilane“ dr Zoran Perić.

Perić je rekao da je sve proteklo u najboljem redu i da se novorođenčad i njihove majke osećaju dobro.

„Ovo je veoma značajno, jer dokazuje da smo i u kadrovskom i u organizacionom smislu opremljeni da radimo i više porođaja u jednom danu, dok je za narod koji ovde živi ovo dobra vest da nas je sve više i da samim tim postoji nada za opstankom na ovim prostorima“, rekao je dr Perić.

On podseća da se u ovoj bolnici svake godine, od 2015. kada je porodilište otvoreno, rađa sve više beba, a za sada je rekord da je u jednom danu rođeno pet beba.

„Prošle godine je rođeno 140 beba, a sada kada uporedimo brojke sa istim periodom prošle godinu, možemo da kažemo da, ukoliko se nastavi ovim tempom, taj broj će u ovoj godini biti veći“, navodi dr Perić.

Osim lepih vesti iz porodilišta, direktor Zdravstvenog centra „Gnjilane“ ističe i sve bolju situaciju kada je reč o borbi protiv koronavirusa.

„Juče smo testirali četiri osobe i sva četiri rezultata su negativna, za razliku od ranijeg perioda kada smo u jednom danu testirali i do 50 osoba, od kojih je 30 do 40 odsto bilo pozitivno. Smanjio se broj ljudi koji se u našim kovid ambulantama javlja sa simptomima, a i na odeljenju imamo jednog pacijenta kojem je potrebna kiseonička potpora“, kaže dr Perić.

On naglašava da je dobra vest i to što je do sada vakcinisano blizu osam hiljada građana Kosovskog pomoravlja i što je odziv za vakcinaciju i dalje veliki.

„Svake nedelje imamo od 150 do 200 vakcinisanih građana što je značajno doprinelo uspešnoj borbi protiv koronavirusa“, zaključio je dr Zoran Perić.