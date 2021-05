SVE SMO BLIŽI DATUMU KADA SE SVE MENJA! U toku je JURNJAVA za kolektivnim imunitetom u Srbiji, a od normalnog života nas deli SAMO JEDNA BROJKA

Krizni štab je još uvek oprezan kad je u pitanju potpuno otvaranje zemlje i ukidanje ograničenja ovog leta, bar dok se ne ispune neki preduslovi. Jedan je upravo kolektivni imunitet.

Srbija je po broju vakcinisanih i sprovođenju masovne vakcinacije među uspešnijim zemljama, ali bitka sa koronom još nije dobijena i sa sigurnošću se ne zna kada bi to moglo da se dogodi.

Međutim, ono što bi donelo koliko-toliko olakšanje jeste postizanje kolektivnog imuniteta po ugledu, recimo, na Izrael, gde se bar kada je reč o koroni živi maltene kao i pre pandemije.

Da li će to biti jun ili jul, ili kada se vakicniše ili revakciniše još milion, dva, tri...? Koliko je izraelski scenario daleko od naše realnosti koji su prevodu znači pune restorane, koncerte, slobodno kretanje, otvorene plaže, ljude bez maski...

Međutim, niko nije potpuno siguran koji je to procenat vakcinisanih koji bi učinio da broj novih slučajeva bude tek sporadičan, a ocene su raznorazne: od fantastičnih 90 odsto revakcinisanih, pa do mnogo dostižnijih 60 ili samo 50 odsto revakcinisanih građana Srbije.

Prvi prag

Pre da smo bliži toj donjoj granici, jer je trenutno u Srbiji revakcinisano 34 odsto, zbog čega se sutručnjaci slažu u tome da se vakcinacija mora nastaviti.

- Sve je manje novozaraženih i proces imunizacije u Srbiji pokazuju da smo sve bliže kolektivnom imunitetu, ali je potrebno je da se potpuno vakciniše još milion ljudi da bismo ostvarili prvi prag kolektivnog imuniteta - kaže dr Marija Gnjatović, naučna saradnica INEP-a.

Ona je navela i da imunizacija u Srbiji ide vrlo dobro i da će se, ukoliko se ovakvim tempom nastavi, kolektivni imunitet brzo stvoriti.

- Normalno je da na vakcinaciju ne odgovore svi, ali kada vakcinišete čitavu populaciju, čak i da 30 odsto ne odgovori vi ste i dalje kolektivno zaštićeni - poručuje ona.

Dan D je 10. jula?

Osim lekara, projekcijama se bave i matematičari, pa tako profesor informacionih tehnologija Petar Kočović kaže da, kada je reč o vakcinaciji u Srbiji, "držimo tempo" i da ćemo oko 10. jula dostići izraelski kriterijum.

Ipak, navodi on, u pojedinim opštinama u Srbiji postoje određeni problemi. Kako primer navodi nekoliko opština u kojima je svega do 10 odsto stanovnika vakcinisano.

Još jedna od stvari o kojima se raspravlja kada je reč o kolektivnom imunitetu jeste toplo vreme koje (ne)utiče na korona virus. Iskustvo od prošle godine, ali i iz zemalja Južne hemisfere, raspršilo je nadu da će ga dolazak uništiti virus. Ipak, mada leto nije iskorenilo koronu, uticaj sunčevih zraka i toplijeg vremena ne sme se zanemariti.

To kaže i Prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ, koji objašnjava da UV zračenje i povremeni kratkotrajni impulsi X zraka iz spektra Sunčevog zračenja, u povećanim vrednostma, predstavljaju faktor rizika za zdravlje ljudi, ali i mikroorganizm (virusa). Po njemu, ova zračenja “dezinfikuju” atmosferu i eksponirane aktivne površine, što predstavlja njihov pozitivan uticaj.

Profesor Kočović se nadovezao na ovu izjavu profesora Nikolića i rekao da smatra da će sunce pomoći severnoj hemisferi da se virus "počisti" i pozvao se na primer svinjskog gripa i španske groznice.

- Svinjski grip i španska groznica pojavili su se kada je sunčeva aktivnost bila manja, a kako se ona pojačavala, to je uticalo na smanjenje brojeva - rekao je dr Kočović.

Dodao je da sunčeva aktivnost trenutno raste i da će se još pojačavati tokom leta, te će imati pozitivan uticaj na epidemiju.

Akcenat prebačen na mlade

U Srbiji je do sada dato preko četiri miliona vakcina (prva i druga doza) međutim, kako Srbija ima 6,9 miliona stanovnika, obuhvat još nije na potrebnom nivou. Ovdašnje vlasti, kao i Krizni štab, svesni su svega ovoga pa je, akcenat na vakcinaciji posebno mladih, kao grupacije koja ranije nije bila prioritetna i koja se, zbog navika i stilova života, smatra ozbiljnim prenosiocem virusa.

Ministar Zlatibor Lončar je izjavio da se vidi značajan napredak i da smanjio broj pregleda u kovid ambulantama za čak četiri puta od pre par nedelja. Ipak, on apeluje na nastavak vakcinacije, a ključna grupa za njega su upravo mladi.

- To je trenutna situacija, i ona može samo da nastavi da ide u tom pravcu i da bude bolja ako se budemo vakcinisali, a posebno mladi koji se najviše kreću. To je jedini uslov da se vratimo normalnim tokovima života - kaže on.

Zaključak se jasno nameće. Ukoliko želimo da živimo kao u Izraelu, broj onih koji su stekli antitela na kovid 19, bilo prirodnim putem, bilo preko vakcine, mora preći 50 odsto, a svaki procenat preko tog praga znači manju šansu da nam eventualni dolazak novih sojeva poremeti planove o mirnom letu.