Član predsedništva SNS i narodni poslanik Vladimir Đukanović poručio je da da hitno mora da se počne sa realizacijom projekta eksploatacije litijuma, ukzaujući da su nemački mediji objavili da se rat u Ukrajini upravo vodi zbog ovog resursa.

Dojče Vele, za koji Đukanović objašnjava da je mediji nemačke vlade "namenjen za spoljnu upotrebu", objavio je da se rat u Ukrajini zapravo vodi zbog litiijuma.

- Zvanična Nemačka to objavljuje. Donbas je teritorija najbogatija rudom, pored ostalog i litijumom. To je vrlo strateški bitno, to je teritorija koja drži privredu u Ukrajini, a sada zvanična Nemačka objavljuje da se taj rat vodi zbog litijuma - rekao je Đukanović gostujući u Novom jutru sa dušom.

Kako kaže, ne može da razume ono što se radi prema Srbiji:

Nama je Bog podario najkvalitetniji litijum na planeti, gde nije potrebna ona vrsta obrade kao što je potrebna u Nemačkoj. Imamo na takozvani jadarit koji je nešto najbolje na svetu. To je isto kao kada bi neko u Kuvajtu rekao da neće da eksploatiše naftu. Sada kada se vode ratovi zbog tako važnih strateških elemenata, ne mogu da verujem da postoje ljudi koji to neće da eksploatišu

Išli su, dodao je, na to se ljudi strahom odvrate od toga i u tome su prvobitno uspeli.

- Nemačka će tako doći u situaciju da pre nas krene u eksploataciju, sprema se i Finska. Ne postoji zemlja koja neće eksploatisati litijum, a mi ćemo izgleda slušajući ove naše lidere opozicije, ispasti jedini ludaci koji to ne rade. Ne mislim na narod koji se uplašio, greška je vlasti što nije pripremila ljude. Ali ovi što manipulišu i što su dobili novac za to, koji rade za strane službe koje su nam podmetnula ovu vrstu straha - rekao je Đukanović.

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović kaže da i taj podatak da se rat u Ukrajini vodi zbog litijuma pokazuje da će ova ruda biti izvađena svuda u Evropi, samo je pitanje trenutka.

- Litijum je novo zlato, nova energija, kritični mineral - istakao je Milovanović i dodao da će Češka i Nemačka pre nas započeti eksploataciju, a to nije dobro za nas jer je Srbija imala poziciju gde u tome može biti prva.

Autor: Snežana Milovanov