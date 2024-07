VUČIĆ JE PONOVO BIO U PRAVU! Nemci potvrdili: Rat u Ukrajini se vodi zbog litijuma (VIDEO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučič nedavno je rekao da će se zbog litijuma voditi ratovi. Da je srpski predsednik nije pogrešio potvrđuju i informacije iz Nemačke, gde mediji navode da se rat u Ukrajini vodi i zbog litijuma.

Rat u Ukrajini traje već više od dve godine, a jedan od plenova pobede, kako ocenjuje Dojče vele, mogle bi da budu i ogromne naslage litijuma koje Ukrajina poseduje.

- Litijum je nešto što postaje najvažnija kritična mineralna sirovina i oko litijuma će se voditi ratovi u budućnosti. Nije slučano to bilo zašto smo zaustavljeni pre dve godine i jedanput sam to rekao i ponoviću to jer znam o tome više nego drugi građani ove zemlje. To je bila prva minijatura pojedinih zapadnih službi da zaustave ubrzani i mnogo brži Srbije nego nekih drugih zemalja u regionu, rekao je tada Vučić.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Prava šahovska minijatura u kojoj su nas porazili, oduzeli nam dve godine vremena, dok se nisu izborili za neke svoje interese i dok nisu sačekali neko vreme u kojem ćemo mi da se opametimo i razumemo stvari na drugi način

"Dojče vele" je u svom prilogu potvrdio da bi ukrajinska nalazišta litijuma mogla da budu među plenom pobede koju Rusija traži, a upravo je Vučić nedavno rekao da će se zbog litijuma voditi ratovi:

Autor: Snežana Milovanov