RAT U UKRAJINI VODI SE ZBOG LITIJUMA? Nemci potvrdili ono o čemu je predsednik Vučić govorio (VIDEO)

Evropska unija je 2020. godine odobrila Zeleni dogovor, što je povećalo potražnju za električnim automobilima i litijumskim baterijama. Samo šest meseci kasnije, Rusija je napala Ukrajinu.

Ukrajina, zemlja bogata prirodnim resursima, našla se u centru svetskih dešavanja ne samo zbog svojih političkih i geografskih položaja, već i zbog ogromnih rezervi litijuma koje poseduje, javlja Dojče Vele.

Litijum, poznat i kao "belo zlato" tranzicije na nove tehnologije u energetici i saobraćaju, postao je ključni mineral za proizvodnju baterija koje napajaju električne automobile i pametne telefone.

Upravo zbog ovog dragocenog resursa, rat u Ukrajini dobija novu dimenziju, smatraju stručnjaci. Prema rečima stručnjaka, istočni deo Ukrajine sadrži oko 500.000 tona litijuma, što predstavlja 2% globalnih rezervi ovog minerala.

Litijum u Ukrajini

Ukrajina ima ogromne rezerve litijuma koje su vredne stotine milijardi dolara.

Prema izveštaju Nemačke federalne agencije za spoljnu trgovinu (GTAI), ukrajinsko bogatstvo u sirovinama je ogromno.

Najveća nalazišta litijuma otkrivena su uglavnom oko područja Mariupolja, lučkog grada koji je sada razoren ratom.

Interes Evrope i Rusije

Evropska unija, pre rata u Ukrajini, imala je pretenzije prema ukrajinskom litijumu, budući da je potpuno zavisna od uvoza litijuma iz Kine.

Rat u Ukrajini dodatno je zakomplikovao situaciju, a prema američkim izvorima, ovaj sukob je koštao Rusiju trilione dolara u gubitku.

Strateško partnerstvo za resurse sa Ukrajinom u julu 2021, samo nekoliko meseci pre nego što je Rusija izvršila invaziju.

EU je identifikovala 30 prirodnih resursa potrebnih za njenu transformaciju zelene energije, od kojih bi dve trećine mogle da se nabave iz Ukrajine. Rusija takođe želi da preuzme kontrolu nad ovim suštinskim resursima, posebno kada opasnost od klimatskih promena postaje sve očiglednija.

Osim litijuma, Ukrajina je bogata i drugim resursima kao što su nafta, gas, ugalj, gvožđe, titanijum i retki metali. Neki od ovih resursa sada su pod kontrolom Rusije.

Vučić o litijumu

Aleksandar Vučić nedavno je rekao da će se zbog litijuma voditi ratovi.

- Litijum je nešto što postaje najvažnija kritična mineralna sirovina i oko litijuma će se voditi ratovi u budućnosti. Nije slučajno to biloi zašto smo zaustavljeni pre dve godine i jedanput sam to rekao i ponoviću to jer znam o tome više nego drugi građani ove zemlje. To je bila prava minijatura pojedinih zapadnih službi da zaustave ubrzani i mnogo brži razvoj Srbije nego nekih drugih zemalja u regionu. Prava njihova šahovska minijatura u kojoj su nas porazili, oduzeli nam dve godine vremena dok se nisu izborili za neke svoje interese i dok nisu sačekali neko vreme u kojem ćemo mi da se opametimo i razumemo stvari na drugačiji način - rekao je predsednik Vučić.

