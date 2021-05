Vest da je uhapšen Sava Knežević, lažni plastčni hirurg iz Beograda koji je unakazio mnoge žene i muškarce iz Srbije i okruženja, dočekana je sa olakšanjem, ali i strahom da se tako nešto ne dogodi opet.

Sava Knežević, maser iz Batajnice koji se lažno predstavljao kao plastični hirurg i operisao u ilegalnoj ordinaciji na Terazijama, uhapšen je sa svojom majkom koja mu je bila saučesnik. Knežević se sumnjiči da je počinio krivična dela neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću i teško delo protiv zdravlja ljudi, a prema nezvaničnim informacijama, završio je samo prvu godinu stomatologije.

Uglješa Grgur, privatni detektiv, kaže da je ovde reč o ozbiljnom kriminalu.

- Ovo je po meni zločin gde imamo prvo krivično delo prevare, pa nadrilekarstvo, a onda i ugrožavanje zdravlja ljudi. On je sa svojom majkom po prethodno pripremljenom planu, dakle sa umišljajem, hteo da stekne materijalnu dobit, vršeći neovlašćeno i nezakonito krivična dela, a u kojima su im pomagale i poznate ličnosti, reklamirajući ih na društvenim mrežama i slično. Za pacijente, tj. žrtve, ostaju trajne posledice i, recimo, u Americi bi to bilo strašno i mislim da bi plaćao odštetu do kraja života – kaže Grgur za Pink.

Dodaje da je zanimljivo to što je Knežević radio godinama, usred Beograda, a da to niko nije zapazio.

- Mislim da je imao nečiju potporu i da je neko za to ipak znao – kaže detektiv.

Marko Lopušina, novinar i publicist, kaže da u Srbiji postoji 250 plastičnih hirurga, od čega njih 50 imaju diplomu, licencu, ordinaciju i osoblje.

- Ostalih 200 rade na divlje. Kao što u Srbiji postoji dva miliona divljih zgrada, postoji i 200 divljih plastičnih hirurga. Neki od njih ujutru rade u državnoj institucijama, a popodne operišu u svojim podrumima, garažama, sobama – kaže Lopušina.

Na pitanje zašto se prevaranti opredeljuju baš za plastičnu hirurgiju, novinar kaže da je ona sada popularna, kako među muškarcima i ženama, tako i među roditeljima koji dovode svoju decu.

- Dakle, postalo je jako popularno, a sa druge strane struka ne reaguje. Moj prijatelj je doktor, ima četiri ordinacije u četiri zemlje sveta i nije imao kome da prijavi “divljake” za koje je saznao kada su mu njihove žrtve dolazile na “popravku” – kaže Lopušina.

Novinar dodaje da je ovo nastavak tradicije narodnog lečenja, gde se lekari šapatom preporučuju.

- Diplomirani plastični hirurg košta 4.000 evra, a ovaj divlji je 2.000! Problem je u društvu, a kod nas ne postoji ni sistem osiguranja po kojem bi takve “lekare” svaka greška koštala licence i slobode – kaže novinar.