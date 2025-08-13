AKTUELNO

Svet

Tramp: Uskoro ću razgovarati sa evropskim liderima, oni su sjajni ljudi

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci ||

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će uskoro razgovarati sa evropskim liderima, kao i da su oni "sjajni ljudi" koji žele dogovor.

"Uskoro ću razgovarati sa evropskim liderima. Oni su sjajni ljudi koji žele da se postigne dogovor", napisao je Tramp na svom nalogu na platformi "Truth Social".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas boravi u poseti Berlinu, gde će imati sastanak sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, a zatim će učestvovati na video-konferenciji sa evropskim liderima, generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom i Trampom, saopštili su nemačka vlada i kabinet ukrajinskog predsednika.

Ranije je agencija Rojters prenela da će Tramp i potpredsednik SAD, Džej Di Vens, učestvovati danas na virtuelnom sastanku sa Zelenskim i liderima evropskih zemalja.

Kako se navodi, evropski čelnici će najpre međusobno održati video-sastanak kako bi uskladili svoje stavove pre razgovora sa Trampom o predstojećim pregovorima Bele kuće sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Video-konferencija između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i lidera Nemačke, Finske, Francuske, Velike Britanije, Italije, Poljske i Evropske unije, prema navodima nemačke vlade, zakazana je za 14 časova po srednjoevropskom vremenu, a biće prisutan i generalni sekretar NATO-a.

pročitajte još

Istraživanje Harvarda otkrilo uticaj litijuma na zdravlje mozga: Da li ovaj metal može da izleči Alchajmerovu bolest?

Nakon video-konferencije sa evropskim i ukrajinskim liderima, Tramp i Vens se očekuju na posebnom onlajn sastanku sa evropskim zvaničnicima u 15 časova.

Sastanak Trampa i Putina biće održan u petak, 15. avgusta, u Enkoridžu na Aljasci.

Autor: Marija Radić

#Donald Tramp

#EVROPSKI LIDERI

#Razgovor

#SAD

#Volodimir Zelenski

POVEZANE VESTI

Svet

OBE ZEMLJE ŽELE PRIMIRJE! Oglasio se Donald Tramp: Razgovarao sam sa liderima Kambodže i Tajlanda

Svet

'NADAM SE DA ĆU MOŽDA SUTRA' Zelenski: Uskoro ću razgovarati sa Trampom o isporuci oružja iz SAD

Svet

Tramp: Iran još dugo neće proizvoditi bombe

Svet

TRAMP PRODUŽIO VANREDNO STANJE U SAD: Rusija je izuzetna pretnja nacionalnoj bezbednosti Amerike!

Svet

'PONOVO ĆU POZVATI ZELENSKOG U BELU KUĆU' Oglasio se Tramp: Uskoro razgovor i sa Rusijom

Svet

'PONOVO ĆU MU SE OBRATITI' Tramp: I Zelenskom je dosta rata, moramo postići mir što pre