Tramp: Uskoro ću razgovarati sa evropskim liderima, oni su sjajni ljudi

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će uskoro razgovarati sa evropskim liderima, kao i da su oni "sjajni ljudi" koji žele dogovor.

"Uskoro ću razgovarati sa evropskim liderima. Oni su sjajni ljudi koji žele da se postigne dogovor", napisao je Tramp na svom nalogu na platformi "Truth Social".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas boravi u poseti Berlinu, gde će imati sastanak sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, a zatim će učestvovati na video-konferenciji sa evropskim liderima, generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom i Trampom, saopštili su nemačka vlada i kabinet ukrajinskog predsednika.

Ranije je agencija Rojters prenela da će Tramp i potpredsednik SAD, Džej Di Vens, učestvovati danas na virtuelnom sastanku sa Zelenskim i liderima evropskih zemalja.

Kako se navodi, evropski čelnici će najpre međusobno održati video-sastanak kako bi uskladili svoje stavove pre razgovora sa Trampom o predstojećim pregovorima Bele kuće sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Video-konferencija između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i lidera Nemačke, Finske, Francuske, Velike Britanije, Italije, Poljske i Evropske unije, prema navodima nemačke vlade, zakazana je za 14 časova po srednjoevropskom vremenu, a biće prisutan i generalni sekretar NATO-a.

Nakon video-konferencije sa evropskim i ukrajinskim liderima, Tramp i Vens se očekuju na posebnom onlajn sastanku sa evropskim zvaničnicima u 15 časova.

Sastanak Trampa i Putina biće održan u petak, 15. avgusta, u Enkoridžu na Aljasci.

Autor: Marija Radić