Ranković: Čekamo predsednika u Kolubari da saopšti odluku

Predsesdnik Sindikata rudara RB Kolubara Miodrag Ranković izjavio je, nakon sastnaka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da su danas zvanično upoznali predsednika sa zahtevima rudara Kolubare i da su pozvali Vučića da, kada donese odluku, dođe u Kolubaru i saopšti je rudarima.

"Danas je održan sastanak kod predsednika Aleksandra Vučića, prisustvovali su šef kabineta Ivica Kojić, generalni direktor EPS -a Milorad Grčić i ja. Predsednik će u najkraćem periodu, shodno njegovim obavezama, sagledati te zahteve i kada donese odluku po pitanju naših zahteva doći u Kolubaru, na naš poziv, da saopšti rudarima Kolubare ishod svih njihovih zahteva", rekao je Ranković Tanjugu.

Ranković kaže da su u pitanju tri zahteva, koja su bila i na zboru rudara u ponedeljak u Kolubari, a to su: da se nastavi izgradnja termolektrane u Kaleniću, da se izbriše iz svih dokumenata period koji se tiče termoelektrana - od 2021. do 2030, a treći zahtev je smena resorne ministarke Zorane Mihajlović.

Objasnio je da u dokumentu koji je ministarka Mihajlović poslala i, kako je rekao, stavila pečat vlade piše da će se razmatrati i raditi strategija koja predviđa da će se u periodu od 2021. do 2030. godine ući u zatvaranje rudnika i termoelektrana.

"To je ono što je malo nedefinisano, mi to shvatamo kao period u kome će se od 2021. do 2030. ući u zatvaranje rudnika i elektrana. Mi nemamo ništa protiv toga da u strategiji piše rok 2040. i 2050. godina, nama nije sporno to što Evropa traži i mi ćemo se uklopiti u tu strategiju, a pogotovo što će Kolubara i imati ugalj do 2050. i neke godine", naveo je Ranković.

Mi nismo protiv zelene energije, kao što neki hoće da nas prikažu, ali moramo da sednemo i pričamo o tome, ne da se te odluke donose u tako kratkom vremenskom roku.

Kako kaže, stručnjaci EPS-a, sa instituta i iz SANU, kao i iz struke, bi trebalo da naprave pravu strategiju za budućnost narednih generacija.

Ranković je naglasio da, prema njegovom mišljenju, ugalj u Srbiji mora da se kopa još u narednih 30 do 40 godina, s obzirom da se sada dobija 70 odsto struje iz uglja i termoelektrana.

Smatra da zelena energija može da smanji taj procenat, ali da teško Srbija može da dobija struju iz solarnih panela i vetroparkova, kao i da su jedina prava alternativa hidroelektrane.

"Srbija mora još dugo da se oslanja na struju iz uglja. Nije naš ugalj prljav kako ona tvrdi. Nekada je ugalj bio crno zlato, a sada je ođednom postao prljav", rekao je Ranković.

Na pitanje kako komentariše to što je ministarka Mihajlović javno poručila da niko nije najavio da će se 2030. godine zatvarati termoelektrane i da će se otpuštati radnici, Ranković kaže da sumnja u to i da će svakako ljudi ostati bez posla ako se zatvori neki rudnik ili termoelektrana.

Predsedništvo Srbije je prethodno šaopštilo da je predsednik Vučić rekao danas u razgovoru sa direktorom EPS-a Miloradom Grčićem i predstavnikom Sindikata rudara Kolubare Miodragom Rankovićem, da je pitanje implementacije "zelene agende" jedno od najbitnijih u oblasti energetike, ali i da Srbija ne može da se liši prirodnih resursa koji omogućavaju energetsku nezavisnost države.

Vučić je sa Grčićem i Rankovićem razgovarao o budućnosti kompanije EPS i novim proizvodnim i razvojnim projektima, navedeno je u saopštenju.

Vučić je saslušao primedbe i predloge koje je u ime rudara Kolubare izneo predstavnik Sindikata i stavove JP "Elektroprivreda Srbije", kao preduzeća od strateške važnosti za Republiku Srbiju.

Predsednik je naglasio da je pitanje implementacije "zelene agende" jedno od najbitnijih u kompleksnoj oblasti energetike, istakavši da je Srbija ozbiljno posvećena uvođenju najviših standarda u korišćenju potencijala obnovljivih izvora energije i sledstveno tome - očuvanju životne sredine.

S druge strane, predsednik Vučić je istakao da Srbija ne može da se liši i odrekne prirodnih resursa koji omogućavaju energetsku nezavisnost države, navodi se u saopštenju.

Predsednik je posebno naglasio da će nastaviti razgovore sa predstavnicima Vlade Srbije i ekspertskom javnošću u cilju pronalaženja održivog rešenja, kako Srbija ne bi postala veliki uvoznik električne energije od 2030. godine.

Ranković je preneo zahtev rudara predsedniku Vučiću da poseti Kolubaru i odgovori na sva njihova pitanja, navedeno je u saopštenju.