Još 3 dana do konferencije Digital Day Lite

Evolucija digitalne industrije u prethodnih deset godina tema je najznačajnije digitalne konferencije u regionu Digital Day Lite, koja će se održati u hibridnom formatu 3. juna 2021, a moći će da se prati na sajtu konferencije Digital day.

Program jednodnevne konferencije baviće se rekapitulacijomnajvažnijih dešavanja u digitalnoj industriji i digitalnoj zajednici od njenihpočetaka, a na samom početku programa, Igor Černiševski, predsednik Komiteta za edukaciju u IAB Serbia, predstaviće rezultate AdEX istraživanja za 2020. godinu. Nastavak programa obeležiće 2 paneldiskusije, 4 keynote predavanja i 2 studije slučaja predstavnika vodećihsvetskih i domaćih digitalnih kompanija.

Prvi među keynote predavačima biće Ivan Radojičić, Brand Partnerships Manager iz kompanije TikTok koji će govoriti o tome kako je ova platforma, kreirana za zabavu i razonodu sa misijom da inspiriše kreativnost i donosi pozitivno raspoloženje kod svojih korisnika, na temeljima učinkovitog algoritma veštačke inteligencije i živopisne zajednice TikTok "kreatora", izrasla u neiscrpan izvor viralnih trendova, koji ne samo da što su danas deo popularne kulture, već svakodnevno pružaju značajne poslovne efekte brendovima, agencijama i kreatorima širom sveta. Gledaoci će saznati šta TikTok čini jedinstvenim i kako brendovi mogu da se aktiviraju na ovoj platformi.

Sledeći keynote predavač, Gerton Bejo, osnivač i CEO iz agencije Vatra, će govoriti o tome kako je prethodna decenija bila je decenija promena i prilagođavanja marketinških agencija i svih profesionalaca u kreativnoj i komunikacionoj industriji digitalnom načinu komunikacije i kako će se promene u nadolazećoj eri razvijati brzinom svetlosti. Da bi preživele, marketinške agencije će morati da se transformišu u gigantske proizvodne mašine dizajna, usluga i pružanja sadržaja.

Kako su se razvijale oglašivačke kampanje na digitalnim kanalima i kako je komunikacija sa potrošačima na društvenim mrežama i portalima imala efekte u daljoj izgradnji jednog globalnog brenda kakav je Burger King, govoriće Soco Nunez de Cela, predstavnica te kompanije, čije su kampanje prepoznate od strane digitalne zajednice kao inspiracija za adekvatno obraćanje ciljnim grupama.

Svoje predavanje o evoluciji digitalnih oglasnika kao konstanti, održaće Biljana Stojković, Chief Digital Officer iz oglasnika Sasomange, kojim će dati osvrt na to kako su se oglasnici istovremeno prilagođavali digitalizaciji i navikama potrošača.

Učesnici panel diskusije „State of digital: 2011 vs 2021“ pokušaće da odgovore na pitanja nije li faktor vremena u digitalu potpuno irelevantan s obzirom na to da se promene dešavaju svakodnavno, da li smo iz koncepta lokalne konkurencije prešli na koncept globalne, da li srpski digitalci pobeđuju u „meču“ digitalnih trendova i zašto. Na pitanja odgovaraju digitalni asovi: Srđan Šaper, osnivač I&F grupe i Igor Žeželj, Chief Executive Officer u Adria Media Grupi. Moderator panela je Aleksandra Martinović, Chief Executive Officer portala Srbija Danas.

U panelu „Kidamo li digital već deset godina?“ govoriće se o tome kako je od izolovanih feonmena došlo do neverovatne ekspanzije digitalnih agencija, o nastanku i razvoju digitalnog marketinga u Srbiji, o tome kako je sve počelo i kako su nastale prve digitalne marketinške agencije – da li je to bila hrabrost, vizija ili prosta potreba tržišta. A da ovaj panel ne bi bio samo hronika digitalne industrije u sumiranju gde su i šta uradili za ovih deset godina i da li su zaista pokidali taj digital učestvovaće: Danka Trbojević, Managing Director agencije Drive, Goran Jankuloski, menadžment partner iz Žiške, Vesna Ćeranić, Associate Partner iz agencije Executive Group i Igor Grmuša, Country Manager iz agencije Degordian. Moderator panela je Ivan Živković, Managing Director iz agencije Pioniri Communications.

Na kraju programa gledaoce očekuje predstavljanje studije slučaja „Kako jedan piratski brend plovi tržištem?“ - kako je (Rum) Kasato brend koji je za 30 godina stekao kultni status bez ikakvog oglašavanja uz jedan piratsko-hrabar potez doživeo da bude tema serijala sjajnih stripova o Kasato Piratu koji je, sudeći po metrikama, privukao pažnju omladine ostvarivši na kraju i sjajne biznis rezultate. O ovom podvigu govore Milja Šljakinić iz Žiške i Andreja Srećković iz kompanije Jaffa Crvenka.

Istog dana, nakon konferencijskog programa, biće održana i dodela nagrada IAB MIXX Awards najboljim digitalnim agencijama za kampanje i projekte realizovane u toku 2020. godine.

Svi oni koji su zainteresovani, uz prethodno obezbeđenu kotizaciju, će moći prate online prenos konferencije Digital Day Lite uživo na veb strani www.digitalday.rs.