ŠTA DA RADITE AKO NEKOGA PORED VAS UDARI GROM? Doktorka Hitne pomoći objasnila kako da reagujemo i šta treba odmah da preduzmemo

Udar groma najčešće ima fatalan ishod, ali spas možda postoji ukoliko se adekvatno pruži pomoć povređenoj osobi.

Maj i jun mesec period su kada je vreme vrlo nestabilno i kada dolazi do nepogoda u vidu obilnih pljuskova sa grmljavinom.

U nedelju je tokom oluje na Pešterskoj visoravni stradao dečak (14) kada ga je udario grom. On je tamo čuvao stoku, a roditelji su nesrećno dete na licu mesta zatekli mrtvo.

O pružanju pomoći osobama koje grom udari razgovarali smo sa dr Radmilom Šehić, specijalistom opšte medicine u ambulanti Hitne pomoći.

Udar groma često je fatalan jer dovodi do poremećaja srčanog ritma i srčanog zastoja. Ipak, i ako nekoga u prirodi pored vas udari grom važno je pokušati reanimaciju.

- Ako dođe do udara groma, važno je pokušati spasiti ljudski život. Za cerviokardiopulmolnu reanimaciju potrebna su barem dva učesnika, a ona podrazumeva veštačko disanje i kompresija grudnog koša korenom šaku. Radi se ruka na ruku i komprimuje se sinhronizovano, bar 30 pritisaka na grudnu kost i jedan udah se ubacuje na usta, a da se pritom zapuši nos. Naravno, mora se proveriti da li osoba ima nešto u ustima, a glava mora da bude zabačena da bude otvoreno - rekla je doktorka.

Objasnila je i šta je ključno do dolaska lekara.

- Važno je ne odustajati ukoliko se povređenoj osobi vraća boja kože, usana, ukoliko ima promene u zenicama, jer je to nada da se nastavi. Ključno je do dolaska lekara održavati vitalne funkcije, posebno dotoka mozga u kiseonik, jer sve i da srce ponovproradi, ukoliko postoji veća pauza u dotoku kiseonika u mozak posledice su trajne - objasnila je ona i rekla da reanimacija može i treba da traje bar pola sata i duže, kao što to rade i lekari.

