U SUBOTU SU ZADUŠNICE! Važno obaveštenje JKP Pogrebne usluge za sve građane koji odlaze na groblje

Za Zadušnice, u subotu 19. juna 2021. godine, JКP "Pogrebne usluge“ apeluju na sugrađane da za odlazak na groblje, umesto svojih automobila, koriste gradski prevoz.

U subotu, 19 juna 2021. godine na svim grobljima neće biti dozvoljen ulazak automobila od 07:00 do 15:00 časova. Кapije za ulaz motornim vozilima na groblja biće otvorene od 15:00 do 18:00 časova.

Na Novom, Zemunskom i Topčiderskom groblju je na snazi potpuna zabrana ulaska za automobile na Zadušnice, 19. juna 2021. godine.

Narednog dana, u nedelju, 20. juna, kapije za ulaz motorniim vozilima na groblja biće otvorene od 07:00 do 19:00 časova, osim na Novom, Zemunskom i Topčiderskom groblju. U nedelju, 20. juna 2021. godine, na Novo groblje neće biti dozvoljen ulazak motornim vozilima ni licima koja imaju dozvolu za ulazak na ovo groblje.

Minibusevi za starije

Za Zadušnice, 19. juna 2021. godine, za posetioce koji se teže kreću i starije sugrađane, na najvećim gradskim grobljima: Lešću, Orlovači i Novoj Bežaniji, obezbeđena su tri komforna minibus vozila sa klimatizacijom, koja će ih besplatno prevoziti.

Organizovani prevoz će saobraćati u određenim intervalima, u periodu od 07:00 do 15:00 časova, od ulazne kapije ovih grobalja do najudaljenijih parcela. Osim specijalnih minibus vozila, na dan Zadušnica 19. juna 2021. posetiocima grobalja će na Novom, Centralnom i groblju Zbeg će u periodu od 07:00 do 15:00 časova na usluzi biti službeni automobili preduzeća, sa karakterističnom bordo bojom i logotipom JКP "Pogrebne usluge".

Upozorenje na nestabilne spomenike

JКP "Pogrebne usluge" apeluje na posetioce grobalja da prilikom posete grobnim mestima budu oprezni i da se ne naslanjaju na spomenike, s obzirom da su neki nestručno podignuti, dotrajali i NESTABILNI, te u slučaju naslanjanja i mehaničkog pritiska može da dođe do njihovog pada i povređivanja posetilaca grobalja.

Posebno skrećemo pažnju roditeljima sa malom decom, da vode računa o njihovom kretanju prilikom posete groblju. Podsećamo da je u skladu sa važećim propisima deci mlađoj od 10 godina zabranjen pristup grobljima bez pratnje odraslog lica. Molimo posetioce grobalja da ukoliko uoče opasnost od pada spomenika, odmah obaveste Upravu groblja.



Prema članu 10. gradske Odluke o uređenju i održavanju groblja i sahranjivanju, "O održavanju grobnih mesta i nadgrobnih obeležja na njima staraju se isključivo njihovi korisnici, porodica i srodnici".

Vlasnike nestabilnih spomenika upućujemo da se, u najkraćem roku, jave Upravi groblja, radi dogovora o sanaciji spomenika. U cilju uređenja grobalja u svojoj nadležnosti JКP "Pogrebne usluge""nudi rešenje za stabilnost i bezbednost nadgrobnih obeležja, kao i uređenje grobnih mesta. Detaljnije informacije možete dobiti na: 011/2071-396 ili adresu elektronske pošte: info@beogradskagroblja.rs.



