KREĆE PRIJAVLJIVANJE ZA BESPLATNU STOLARIJU: Dva modela za prijavu, a evo ko će imati prednost pri dodeli para

Sve je bliži momenat kada će i građani u Srbiji moći da konkurišu za subvencije kojima bi im država finansijski pomogla nabavku nove stolarije, zamenu ložišta ili postavljanje nove fasade, a s ciljem bolje energetske efikasnosti, uštede energije i smanjenja zagađenja.

Prvi korak koji samo što nije - od ponedeljka sledi potpisivanje ugovora između 66 opština i resornog ministarstva. Odmah nakon toga sledi rapisivanje konkursa za kompanije izvođače radova, a potom i konkursa za građane.

Građani će već od jula moći da se prijavljuju i da bespovratno dobiju polovinu novca od države. Oni bi praktično finansirali 50 odsto ukupne investicije, a drugu polovinu bi obezbedili opština i država. Prvi ugovori bi trebalo da budu realizovani na jesen.

Pravo na ovu pomoć imalo bi oko tri miliona domaćinstava. Trenutno budžet nije veliki jer je u pitanju pilot projekat, ali je namera da se budžet države za ukupne subvencije vrlo brzo i značajno uveća.

Dva modela prijave

Polovinu novca koju obezbeđujete sami mogli biste, prema najavama, da dobijete i na kredit. Država bi, dakle, bespovratno dala polovinu sredstava za stolariju ili peć, a drugu polovinu bilo bi moguće obezbediti kroz zajam.

U pripremi su, dakle, dva modela po kojima će građani moći da se prijave. Ove godine plan je da se krene sa prvim modelom koji podrazumeva da se direktno sredstva daju 50 odsto od strane države, a 50 odsto od strane građana. To bi na primeru za stolariju na stanu od 60 kvadrata izgledalo ovako: ukupna investicija bi iznosila oko 1.500 evrva, od čega bi vlasnik stana obezbedio 750, a ostatak država.

Što se tiče ovog drugog modela, on nije još formiran, ali je plan da bude do kraja godine.

Kriterijumi

Prvi, ključni, ali ne i jedini kriterijum je energetski pasoš. Reč je o sertifikatu kojim se proveravaju energetska svojstva i efikasnost objekta, što bi u prevodu značilo koliko nam je na stanu izolacija u stanju da zadrži toplotu. O tome će da vodi računa komisija koju bude formirala lokalna samouprava, a koja će izlaziti na teren da pogleda šta sve treba da se radi.

Fokus pri dodeli subvencija mogao bi da bude na objektima koji se kotiraju na nižim stepenicima energetske efikasnosti. Konkretno, to bi bilo ispod takozvanog C razreda koji je na trećem mestu od ukupno 8. Praktično na listi prioriteta bili bi sledeći razredi D, F I G, dok se A i B, pa i C ne bi uzimali za prioritete.

Ložišta

Pored zamene stolarije i izrade fasade u domaćinstvima, koju će država i lokalne samouprave sufinansirati, u okviru planova unapređenja energetske efikasnosti biće subvencionisana i zamena peći, odnosno individualnih ložišta u domaćinstvima. Biće moguće zameniti ili čitav sistem grejanja ili samo jedan njegov deo.

Dakle, biće moguća zamena kotla, ugradnja toplotnih pumpi, ugradnja cirkulacionih pumpi, opremanje radijatora sa ventilima, opremanje grejnog sistema sa uređajima za regulaciju i merenje toplote, zamena ventilacije i uređaja za klimatizaciju.