Srpski meteorolog UPOZORAVA – sutra veliki OPREZ kad izlazite napolje! Otkrio kad nam stiže ZAHLAĐENJE

Minimalna temperatura od 16 do 24 stepeni, maksimalna dnevna od 34 do 38, u Beogradu do 36.

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je da nam od četvrtka stiže osveženje i znatno prijatnije temeperature.

– U Srbiji i u sredu vreme sunčano i tropski toplo, navodi meteorolog. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar, krajem dana u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura od 16 do 24 stepeni, maksimalna dnevna od 34 do 38, u Beogradu do 36 – napisao je Đurić na Fejsbuku.

– Zbog veoma visokih temperatura, danas i sutra preporučuje se ogroman oprez na otvorenom i smanjenje aktivnosti na minimum, dok je potreban oprez i zbog veoma visokih vrednosti UV zračenja, pa se ne preporučuje izlaganje suncu duže od 15 minuta bez adekvatne zaštite. Ogroman oprez neophodan je i u saobraćaju i da se u najtoplijem delu dana ne kreće na put. Inače, kako su spoljne temperature vazduha i do 38 stepeni, na suncu i mnogo više, u prostorijama i vozilima sa rashladnim uređajima, temperaturna razlika između spoljne i unutrašnje sredine ne bi trebala biti viša od 7 do 10 stepeni, jer organizam može doživeti i šok, kao i pri slučaju naglog ulaska u bazene, reke, mora i druge vodene površine – navodi meteorolog.

I ova vrelina posledica je strujanja veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike u sklopu jugozapadnog strujanja, ističe on. Za razliku od prethodnog toplotonog talasa, koji je prethodne sedmcie doneo temperature do 40 stepeni, u Beogradu do 39, aktuelni toplotni talas biće za oko dva stepena manje intenzivan.

– Već od četvrtka sledi pad temperatura za 5 do 7 stepeni, pa nas u petak i za vikend očekuju vrednosti oko 29-30 stepeni. Bićemo pod uticajem ciklona iznad centralne Evrope, pa se očekuje smena sunčanih i oblačnih intervala i znatno prijatnije vreme, usled priliva nešto svežije vazdušne mase sa severozapada, pa će temperature biti oko prosečnih letnjih vrednosti. Tek ponegde se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a u četvrtak kasnije posle podne ponegde se očekuju grmljavinske nepogode sa gradom. Ipak, i pored osveženja i lokalnih padavina, intenzivnije padavine se ne očekuju, osim lokalno u sklopu manjih grmljavinskih nepogoda.

Vrela vazdušna masa zahvatila je severozapadni deo Sjedinjenih Američkih Država i zapadni deo Kanade, dodaje Đurić.

– Temperature već danima prelaze 40, pa čak i 45 stepeni, a rekorder je unutrašnji deo Britanske Kolumbije gde je temperatura pre dva dana probila rekord i dostigla 46,6, a juče neverovatnih 47,9, pri čemu je srušen nacionalni rekord za celu Kanadu. U pitanju je mesto Liton. Mesto se nalazi u dolini, usred planinskih venaca, udaljeno je od obale Pacifika i Vankuvera. Ovo mesto nalazi se u pojasu između blage okeanske klime sa uticajem mediteranske klime, koja preovladava u obalnom pojasu oko Vankuvera i između veoma oštre kontinetalne i planinske klime. Ukoliko ovo mesto uporedimo sa nekim mestom u Evropi, to je kao da se temperatura od 48 stepeni izmerila negde u centralnoj Evropi ili na krajnjem jugu Švedske, što je nezimislivo, s obzirom na to da su ovako ekstremno visoke temperature u Evropi do sada merene samo u Atini i na jugu Španije. Kada je Severna Amerika u pitanju, ovakve temperature beleže se redovno na jugozapadu Sjedinjenih Američkih Država i to u polupustinsjim i pustinskim predelima jugoistočne Kalifornije, Nevade i u Arizoni – istakao je.

Temperatura od 48 stepeni do sada je bila nezamisliva ne samo za ovo mesto u Kanadi, već za celu Kanadu i severozapadni deo Amerike, navodi meteorolog.

– Prethodno su temperature u ovom delu Kanade najviše dostizale 44, a rekord od 45 stepeni bio je na jugu Kanade, uz pogranični deo sa SAD. I dok kopno Severne Amerike ”gori”, hladna okeanska struja nedaleko uz obalu Pacifika uslovljava veoma blage temperature od obala Kalifornije do Oregona, uz vrednosti od 16 do 24, dok je u južnijim i severnijim mestima duž obale ona oko 30 stepeni. Usled ovakve raspodele temperature, razlika između obale Pacifika u unutrašnjeg dela kopna Amerike je i po više od 20, pa i do 30 stepeni i to na malom prostoru, pri čemu je temperaturni gradijent veoma izražen – napisao je Đurić.

Autor: