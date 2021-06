VRŠNJAČKO NASILJE U ŠKOLI U NIŠU: Devojčice koje su MALTRETIRALE druga priznale krivicu! EVO ŠTA KAŽE OTAC DEČAKA, ALI I ŠKOLA!

Dečak nije prijavio nasilje jer to nije shvatio ozbiljno.

Pre tačno nedelju dana u medijima se pojavila vest da je grupa devojčica od deset godina pretukla dečaka u školskom dvorištu Osnovne škole "Ratko Vukićević" u Nišu. Oglasio se otac deteta koje je pretrpelo nasilje, a direktorka ustanove potvrdila je da je jutros saznala da se napad dogodio.

- Dobio sam informaciju da treba da pogledam grupu na Viberu na telefonu sina koju su formirala deca iz odeljenja. Sinoć sam pogledao poruke i video da u grupi jedna devojčica piše da ga je udarala i šutirala. Tad sam ga pitao da mi ispriča šta se desilo - kaže Nenad M, otac dečaka koji je doživeo vršnjačko nasilje 21. juna, dva dana pre početka raspusta.

Kako je objasnio, dve devojčice su prvo napale druga njegovog sina. Njegov sin je zatim prišao da mu pomogne.

- Deca su krenula kući i u zadnjem delu školskog dvorišta se desilo nasilje. Prvo je jedna devojčica povukla sa leđa druga mog sina. On se umešao da mu pomogne. Drug je uspeo da se skloni, a mog sina su tukle dve devojčice. Video sam ja da on ima modrice, ali sam mislio da je to zato što igra fudbal - ispričao je sagovornik.

Napomenuo je da se ranije nekoliko roditelja žalilo na jednu od devojčica, ali da nikad nisu nailazili na razumevanje njenih roditelja. Istakao je da je njegova supruga, majka dečaka koji je preživeo nasilje, danas bila na razgovoru u školi povodom ovog slučaja i da očekuje da se situacija reši kako treba.

- Veoma je važno da se uradi sve što treba, naročito jer je jedna od devojčica napisala da u školi ništa ne mogu da joj urade sem da joj daju ukor - zaključio je Nenad.

Direktorka Osnovne škole "Ratko Vukićević" u Nišu, Divna Stevanović rekla je da je danas obavljen razgovor sa dvojicom dečaka i sa devojčicom koja je umešana u vršnjačko nasilje.

- Razgovor je obavljen u prisustvu roditelja. Obavestićemo sve nadležne i škola će preduzeti mere iz svoje nadležnosti. Sutra imamo i grupni roditeljski sastanak gde ćemo utvrditi sve činjenice i na osnovu toga preduzeti sve mere iz nadležnosti škole - istakla je direktorka škole.

Dodala je da su dečaci upitani zašto nisu prijavili nasilje.

- Odgovorili su da oni to "nisu ozbiljno shvatili" - kazala je Divna Stevanović.

Udruženje "Drug nije meta" jedino je udruženje u Srbiji koje u fokusu rada ima prevenciju vršnjačkog nasilja. Kroz mnogobrojne aktivnosti udruženje je uključilo hiljade učenika i nastavnika, a na njihovom sajtu možete zakazati besplatnu radionicu, pronaći savete i brojne korisne informacije.

Autor: