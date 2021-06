OD SUTRA! Evzoni ima novo radno vreme, ali i još 10 graničnih prelaza sa Grčkom!

Iz Grčke stižu odlične vesti za turiste iz Srbije! Od sutra Grčka otvara nekoliko graničnih prelaza koji će raditi 00-24, uključujući i Evzoni, koji je do sada radio svakog dana od sedam ujutru do 11 uveče po grčkom vremenu, odnosno od šest do deset časova ujutru po našem.