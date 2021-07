OD CRVENE TAČKICE NA KOŽI DO DEFORMITETA ILI INFARKTA: Dermatolog upozorava na OPASNE KOMPLIKACIJE tihe bolesti od koje pati 140.000 SRBA

Čak 140.000 Srba ima psorijazu, a teške komplikacije ovog oboljenja mogu povećati rizik od infarkta, deformiteta ako zahvati zglobove i kičmu... Ovo su simptomi i načini lečenja.

Prof. dr Mirjana Milinković Srećković dr sci. med. specijalista dermatovenerologije, magistar imunologije, govorila je o psorijazi.

Doktorka je pričala o simptomima, ozbiljnim komplikacijama koje mogu dovesti do deformiteta, infarkta ili psihijatrijskih problema, i podvukla da je važno da svi znaju dve stvari - psorijaza nije zarazna i može se uspešno lečiti.

Kakvo je oboljenje psorijaza?

- Želim da kažem kakvo nije, psorijaza nije zarazna, to je važno da opšta populacija zna. Veliki broj ljudi se plaši da je zarazna kada vidi promene na koži, nema potrebe da se bojimo kontakta. Psorijaza je hronično, upalno oboljenje kože i drugih organa. Smatralo se ranije da je u pitanju poremećaj kože, ali se danas zna da je multisistemska bolest. Pored kože, zahvata zglobove, ima i pridružene bolesti kao hronični upalni proces, upalne promene na kardiovaskularnom sistemu, u crevima, metabolički sindrom kao što je gojaznost, povećanje masnoće u krvi ili gojaznost, pa i psihijatrijske bolesti jer su u pitanju vidljive promene na koži - rekla je ona.

- Crvene ploče na koži se perutaju i otpadaju, posebno na regijama koje se vide je to nezgodno. Javlja se najčešće na laktovima, ali i u kosi, genitalnoj regiji, šakama i stopalima. Vrlo je neprijatan proces i pravi velike probleme. Isti proces se odvija u drugim organima, mi znamo kako nastaje ateroskleroza, ploča na zidu krvnog suda pravi problem, slično nastaje i ploča na koži i pacijenti su skloni kardiovaskularnim problemima. Sedam puta češće imaju infarkt, to se ranije nije znalo, i moraju se prevenirati ti problemi. Organizam je hronično upaljen, važno je lečiti psorijazu na koži da bi se sprečile teže komplikacije, naročito kada se radi o zglobovima. Čak trećina pacijenata ima problem i sa zglobovima, najpre malim zglobovima šaka ili stopala, ali to sve ide dalje i do kičme, može doći do deformiteta - rekla je ona.

- Pacijenti najčešće kažu, probao sam i mazao sve i svašta, ali nisu svesni koliko je medicina napredovala, ima mnogo dobrih, novih lekova koji mogu da im pomognu - rekla je doktorka.

Ovu bolest ima oko dva odsto populacije, odnosno oko 140.000 Srba, a od tog broja 20 odsto ima tešku formu bolesti.

- Teška forma psorijaze znači da je zahvaćeno više od deset odsto kože. Jedan odsto kože vam je, recimo, površina dlana. Nama dolaze pacijenti i sa 50, pa i 90 odsto zahvaćene kože. To boli, peče, svrbi, vrlo je teško i neprijatno. Ali čak i kada je manja površina zahvaćena, na problematičnoj regiji, to jako ometa normalan kvalitet života. To su vlasište, stopala, šake, genitalna regija. Takvi ljudi ne mogu da rade, zamislite da su vam šake stalno crvene, bolne i natečene, da ste sprečeni da ostvarite pravo na rad? Stopala, nećete moći da hodate kako treba. Genitalna regija, socijalni kontakti i privatni život su ugroženi. To vodi u anksioznost ili depresiju, povlače se u sebe i postaju psihijatrijski pacijenti. Mi često i sarađujemo sa terapautima, ali kada se psorijaza leči, to se sve gubi. Može se smanjiti broj na vrlo mali procenat kože - rekla je doktorka.

Kada je mala površina u pitanju, može se lečiti i mastima ali kada su teže forme bolesti u pitanju, mora se davati sistemska terapija - lekovi koji se piju ili dobijaju injekcijama. Lekova ima više, i daju dosta dobre rezultate, ali neki od njih imaju i prateća dejstva, zato je važno balansirati terapiju.

- Biološka terapija je takozvana ciljana terapija. Klasična suprimira imuni sistem i repliciranje ćelija, jer je psorijaza autoimuna bolest. Biološka pravi antitela koja deluju protiv molekula, citokina koji dovodi do hronične upale, i tu ga blokira ne utičući na celokupni imunitet - rekla je ona i dodala da se dva leka za teške oblike bolesti nalaze na pozitivnoj listi RFZO.

Doktorka je apelovala na pacijente bilo kog uzrasta da ne čase časa, već da se jave lekaru jer jse bolest može staviti pod kontrolu, komplikacije se mogu sprečiti, ali samo ako dobiju adekvatnu terapiju. Podvukla je kako opada kvalitet života kod nelečene psorijaze, naročito kod najmlađih.

- Zamislite kako je deci, vršnjaci su ionako surovi? Ta deca veoma pate, ali pate i odrasli. A lek brzo iskoreni promene na koži, čak i ako ste godinama patili zbog toga - rekla je ona.

Pacijenti sa psorijazom su među retkim grupama kojima se savetuje sunčanje, naravno u bezbednim terminima, rano ujutru.

- Mi kažemo da odu da se sunčaju, ali oni kažu - svi se sklanjaju od mene na plaži. Nose duge rukave, duge nogavice, a mogu da žive potpuno normalno - rekla je ona.