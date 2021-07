Više od 50 odsto ljudi u Srbiji DELTA SOJ DOČEKUJE 'RAŠIRENIH RUKU'! Lekari upozoravaju da je VAKCINACIJA NEOPHODNA

Delta soj korona virusa je i zvanično stigao u Srbiju, a više od 50 odsto naših građana ga dočekuje raširenih ruku, budući da je više od pola stanovnika nezaštićeno i praktično predstavlja prvu liniju u špaliru dobrodošlice novom soju.

U trenutku kada Srbija dočekuje novi delta soj korona virusa, mi imamo bar jednom dozom vakcinisano 47,2 odsto stanovištva, a potpuno je zaštićeno 43,01. U prevodu više od polovine stanovništa nespremno dočekuje varijantu virusa koja je najzaraznija do sada i zbog koje se mnoge zemlje odlučuju na pokretanje restriktivnih mera.

Tanja Jovanović, virusolog, rekla je da je delta soj korona virusa u Srbiji potvrđen kod dve osobe koje su u okviru jedne grupe od 20 planinara boravili u Rusiji i vratili se u Srbiju, a dodala je da će i ostali putnici biti testirani kako bi se sprečilo dalje širenje virusa.

Prema njenim rečima, oni su po povratku ispoljilji simptome korona virusa, a njihovi nalazi analizirani su u Veterinarskom specijalističkom institutu u Kraljevu.

- Mladić koji je razvio nešto težu kliničku sliku u odnosu na drugu osobu koja ima umor, zamaranje, jeste gojazna osoba, pa je bilo za očekivati da će imati težu sliku - navela je virusološkinja.

Lakše se širi

Ona je objasnila da je delta varijanta zaraznija, lakše se širi, a napada i mlađe osobe, daje kliničku sliku koja je nešto malo izmenjena u odnosu na prethodne sojeve.

Obično kod mlađih daje sliku vrlo teške prehlade, ne mora biti simptoma gubljenja mirisa i ukusa, ali može dovesti do teške forme koja zahteva hospitalizaciju - navela je Jovanović, ističući da se kao simptomi javljaju kijavica, bol u grlu, glavobolja.

Kako kaže, specifično je to da je delta varijanta otpornija na više temperature u odnosu na druge varijante i da pogađa mladu populaciju.

- Pretpostavljam da će Krizni štab uzeti u razmatranje aspekte novog soja i da će doći do revizije epidemioloških mera. One su sve vreme na snazi i važno je poštovanje tih mera - poručila je Jovanović.

Potencijalno korak u dobrom pravcu

Ipak, optimističnije prognoze dao je dr Milanko Šekler, imunolog i mikrobiolog sa Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu. On navodi da mu se zapravo sviđa to što se virus lakše prenosi i ima nove simptome jer, ukratko, to znači da mutira u slabiju verziju.

- Indijski soj lakše se prenosi, manja količina je potrebna da se zarazite. Niko nije objavio da je taj soj patogeniji, smrtonosniji, čak ima podataka iz Velike Britanije da se glavobolja pojavljuje kao simptom. Indijski soj podseća više na grip, lakše se prenosi. Ovaj oblik korona virusa je možda korak u dobrom smeru – obično kada virus postaje prenosiviji, manje je patogen - priča Šekler.

Kada je virus patogeniji, on se teže prenosi, recimo SARS i MERS, rođaci SARS-a 2, koji su se pojavljivali 2004. i 2012. Teško su se prenosili i zato su suzbijeni bez vakcinacije, pojasnio je dr Šekler, između ostalog.

Meni se sviđa što se lakše prenosi i što se pojavljuju novi simptomi koji su blaži, jer po mom mišljenju, može lako da se desi da je to korak u mutaciji u dobrom smeru. Stalno se plašimo da će mutacije biti loše po nas, da vakcina u slučaju mutacija neće biti delotvorna, da će biti veća smrtnost, a šta ćemo ako se pokaže da je od ove mutacije smrtnost manja - zaključio je Šekler.

Da li su vakcine efikasne protiv delta soja?

Stručnjaci kratko kažu da jesu. Oni koji primaju vakcine u režimu dve doze, važno je da prime obe. Stručnjaci se generalno slažu da je vakcinacija najbolja odbrana od svih sojeva koji cirkulišu svetom, uključujući deltu.

Nedavna studija otkrila je da vakcine kompanija “Fajzer/Bajontek” i “AstraZeneka” veoma su efikasna zaštita protiv “duplog mutanta”, iako je njihova efikasnost veća kod alfa nego delta varijante. Javno zdravstvo Engleske otkrilo je da dve doze “fajzera” pružaju 96 odsto zaštite od razvijanja težih simptoma i hospitalizacije, dok vakina “AstraZeneke” pruža 92% zaštite, piše “Hil”.

Prema studiji, urađenoj u aprilu i maju nad preko 12.000 slučajeva, “fajzer” je efikasan 88 odsto protiv simptomatske bolesti dve nedelje nakon primanja druge doze, a “Astrazeneka” 60 odsto.

Ipak, efikasnost vakcine je, prema studiji, bila “značajno niža” kod onih koji su primili samo jednu dozu. I “fajzer” i “astrezeneka” su nakon jedne doze bile 33 odsto efikasne protiv delta varijante.

Takođe je objavljena i studija da je efikasnost ruske vakcine "Sputnjik V" protiv indijskog soja oko 90 odsto.

Dobre vesti o vakcini potvrdio je i dr Predrag Kon, epidemiolog. On je naglasio da nas postojeće vakcine štite i od novih sojeva.

- Upravo je to jedini izlaz iz ove situacije i ne znam baš da biram reči kako da se prenese to našem stanovništvu, da sada sve direktno zavisi od mladih ljudi, da li jesu ili nisu vakcinisani, jer nama sada nailazi period raznih proslava, raznih festivala, raznih događaja na kojima će biti okupljanja. Ta okupljanja će biti bezbedna samo ako se okupljaju zaštićeni ljudi - istakao je Kon.

Epidemiolog je istakao da ukoliko bude dovoljnog broja vakcinisanih, možemo biti mirni sve i da se delta soj rasprostrani.

- Ako se budemo vakcinisali do 70 posto, moći ćemo bez obzira na svu situaciju u svetu da budemo potpuno mirni najesen - istakao je Kon.

Slično je navela i dr Jovanović, koja je rekla da su sve vakcine registrovane u Srbiji vrlo efikasne i pružaju vrlo visoku zaštitu od oboljevanja od novog soja korona virusa. "Od 60 do 80 odsto štite od zaražavanja", kaže Jovanović.