Prvi desnom, a drugi levom: Vlahović je majstor fudbala, dva gola za pola sata!

Ekipa Juventusa dočekuje u ovim trenucima ekipu Frozinonea, a u centru pažnje utakmice u Torinu se nalazi Dušan Vlahović, koji je već posle malo više od pola sata igre stigao do dva gola.

Dušan Vlahović je otvorio meč na sjajan način. Posle prodora Mekenija po desnom boku, koji je upisao asistenciju tako što je poslao upotrebljivu loptu na peterac, srpski napadač je savladao golmana Čerofolinija za slavlje na "Alijanc" stadionu.

U međuvremenu je Frozinone stigao do neočekivanog preokreta, Valid Kedira je poravnao u 14, dok je Marko Brećanini u 27. kompletirao preokret gostiju. Ipak, na scenu ponovo stupa Vlahović.

