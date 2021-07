STIŽE NOVA TURA PAKLENIH VRUĆINA! Meteorolozi upozoravaju da će i dani i noći biti TROPSKI - temperatura opet ide na +40

Novo zahlađenje od vikenda.

Vreme danas:

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura kretaće se od 13 do 20, a najviša od 30 do 34 stepena Celzijusa.

I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće 19, a najviša 32 stepena Celzijusa.

Vreme narednih dana:

Meteorolozi predviđaju da će narednih dana u Srbiji biti ponovo izuzetno toplo sa temperaturama od 35 do 38 i više stepeni Celzijusovih. Porast temperature osetiće se već danas, a do petka uveče dominiraće anticiklon preko kojeg će se iznova pokrenuti strujanje vrelog vazduha iz severne Afrike, i to će biti treći vreo talas ovog leta.

Ekstremno toplo možemo očekivati od srede do petka, kada će biti od 35 do 39 stepeni. Ipak, za vikend nas očekuje osveženje, taman toliko da prekine niz ekstremno vrelih dana. Uz pljuskove i grmljavinu temperatura će pasti na 29 do 33 stepena Celzijusovih. Ali, oko 13. jula će ponovo ugrijati i tek od polovine meseca bi moglo konkretnije da osveži.

Biometeorološka prognoza za utorak, 6. jul:

Očekuju se nešto povolјnije biometeorološke prilike. Izvestan oprez se ipak savetuje reumatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Razdražlјivost i pospanost su moguće meteoropatske reakcije.

