DR STEFANOVIĆ O TOME KAKO DA PROVERITE POSLEDICE PRELEŽANE KORONE? U funkciji je aplikacija eZdravlje koja otkriva da li treba da se javite lekaru

Danas proradila aplikacija za proveru stanja posle preležane korone

Građani koji posle preležanog virusa kovid 19 imaju tegobe ili osećaju da se njihov ritam promenio u odnosu na uobičajeni način života od pre korone, od danas mogu na portalu e-zdravlje da urade test samoprocene i saznaju da li postoji potreba za odlazak kod lekara, kaže direktor Infektivne klinike KCS dr Goran Stevanović.

Prema njegovim rečima, cilj aplikacije za praćenje zdravstvenog stanja pacijenata koji su preležali kovid 19, je da pruži odgovor na pitanja da li i koliko često posle preležane korone treba ići na kontrole, te kakve je i da li je ostavila posledice po zdravlje.

Stevanović ističe i da je aplikacija značajna kako bi se izbegle dezinformacije i građani dobili stručnu procenu na osnovu iskrenih odgovora.

- Praktično, ne postoji organ ili sistem koji ne daje neke tegobe posle korone. Sad treba videti da li su to sve baš posledice kovida i to je jedan od razloga zašto smo inicirali test samoprocene. Takođe, da bismo mogli da napravimo uvid u situaciju i vidimo koje su i koje bi mogle da budu posledice, a šta nema nikakve veze sa koronom - kaže dr Stevanović.

Objašnjava da je pored stabilne internet veze i računara ili telefona, građanima potreban samo LBO kako bi mogle da urade samoprocenu na posledice kovida.

- Podaci koji uključuju LBO su potrebni da bi sistem mogao da ima uvid u to koliko naših građana se prijavljuje da bi shodno tome mogle da se planiraju dalje reakcije zdravstvenog sistema za one kojima je to potrebno. Građani treba da budu iskreni i da odvoje dvadesetak minuta, koliko i traje jedan pregled kod lekara - kaže dr Stevanović.

Koje su najčešće posledice preležane korone

- Videli smo da kovid ume da ostavi i ozbiljne posledice, poput fibroze na plućima, razne tromboze, probleme sa srčanim mišićem. Mnoge i nisu tako ozbiljne, ali remete život. Aplikacija je tu da ljudi mogu bez odlaska kod lekara, da naprave bar okvirnu pocenu zdravstvenog stanja - poručuje dr Stevanović.

Dodaje da test teba da pokaže ima li razloga za brigu i potrebe za javljanjem lekaru, a da će onda dalje lekar postaviti dodatnu dijagnostiku ukoliko ima potrebe.

- Ako imate neke tegobe ili osećate bilo šta što vas razlikuje od vašeg uobičajenog ritma od pre kovida, uđete na portal e-zdravlje, popunite test i vidite da li imate razloga za brigu oko posledica kovida ili možete slobodno da nastavite sa životom - poručio je on.

Kada je reč o blažim tegobama, dr Stevanović ukazuje na opadanje kose i na umor koji se javlja te savetuje građanima da se posle preležane korone, barem šest meseci posvete više svom zdravlju.

- Infektolozi su od početka upozoravali i ponavljali da je infekcija virusom kovid19 sistemska infekcija koja ulazi kroz respiratorni trakt i kroz pluća sa možda najdrastičnijim manifestacijama na plućima, ali da je to jedno sistemsko stanje koje zahvata sve organe, te je oprez neophodan - zaključuje dr Stevanović.