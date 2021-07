Izvor: Mondo, Foto: Tanjug/TARA RADOVANOVIĆ, PRINSTCREEN YOUTUBE/BLOOMBERG QUICKTAKE, PRINTSCREEN YOUTUBE/ HOLD ME RIGHT FILM | |

'LEČIĆ NIJE MOGAO DA SILUJE DANIJELU, EVO I ZAŠTO!' Advokat glumca otkrio do sada nepoznati detalj!

Nakon što je tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu protiv Branislava Lečića, oglasio se i njegov advokat.

Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu Danijele Štajnfeld protiv Branislava Lečića, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno navedeno krivično delo, niti bilo koje drugo krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Njegov advokat Čedomir Stojković rekao je da odluka tužilaštva u ovom slučaju nije doneta ni prebrzo ni presporo, ali da je naneta ogromna moralna i ljudska šteta Branislavu Lečiću.

"Mi smo imali neke medijske komentare ranije da su neki mediji smatrali da se predugo čeka sa ovom odlukom, s druge strane neko kaže da je odluka prebrza. Mi o ovom događaju možemo zaključivati civilizovano ili ne. Oni prvi zaključuju na osnovu materijalnih dokaza koji su prikupljeni, a oni drugi na osnovu ubeđenja. Lečić je u postupku oduvek bio građanin, prema kome se proveravala prijava koju je podnela Danijela Štajnfeld. Koliko je nama poznato, policija i tužilaštvo su izvršili provere i nakon toga je doneta odluka. U ovom slučaju je to da ne postoji osnova da je Branislav Lečić izvršio bilo kakvo delo za koji se tereti", istakao je advokat Čedomir Stojković.

Na pitanje da li je krivična prijava odbačena zbog toga što audio snimak nije validni dolaz, Lečićev advokat je rekao da nije samo to uzeto u obzir.

"Audio snimak nije jedini, postoje mnogo važniji dokazi. Dakle, ono što je tužilaštvo saopštilo medijima je da ne postoji nikakvi dokazi protiv Lečića. Tužilaštvo je taj audio dokaz tretirao kao nevažeći dokaz. Mi nemamo u ovom trenutku nemamo uvid u dokument i razloge zašto je ta odluka doneta", izjavio je advokat Branislava Lečića, koji se potom osvrnuo na pitanje da li će glumac da tuži Danijelu zbog svega.

"Prerano je govoriti o takvom stavu. On sigurno jeste razmišljao o tome, ali njemu u ovome trenutku to nije prioritet. Da li će formalno pokretati postupak protiv Danijele bićete svi informisani. Ono što je vama važno da znate, da je Danijela izjavila da je navodno delo izvršeno u vreme kada to nije bilo moguće, kada je čovek glumio predstavu i da je taj podatak javno dostupan svima i može da se proveri na guglu. Branislav Lečić je rekao da ne želi da izlazi u javnost ni sa kakvim informacijama i podacijama dok tužilaštvo ne završi postupak pravosnažno", rekao je Stojković.

Podsetimo, Branislav Lečić i Danijela Štajnfeld u martu su ispitani u policiji povodom tvrdnji glumice da ju je Lečić silovao 2012. godine. Lečić je odbacio sve optužbe i tvrdio da nije učinio ni pokušao da učini kazneno delo silovanja.

