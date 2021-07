'ANESTEZIOLOŠKA NOĆNA MORA'! Dr Simić za Pink: Nedeljama pripremamo pacijenta za operaciju, zahvaljujući TIMSKOM RADU spasili smo dečaka! (VIDEO)

Lekari dečije klinike u Tiršovoj uspešno su obavili operaciju opasnog tumora nadbubrežne žlezde nad pacijentom u dečijem uzrastu.

Milan Jovanović, hirurg, rekao je za Pink da je fehrohromocitom jako redak tumor u dečijem uzrastu.

- Takođe je i u odrasloj populaciji jako redak i iznosi jedan do dva slučaja na milion stanovnika godišnje, što je jako ređe u odnosu na celu populaciju - kaže Jovanović.

Jovanović je objasnio kako se hirurški zahvat prilikom operacije ovog tumora radio do sada i kako se to radi novim pristupom.

- Do sada je to rađeno klasičnom otvorenom tehnikom. Ja dolazim iz Centra za endokrinu hirurgiju KCS, gde mi to radimo laparaskopski već skoro deceniju. To je minimalno invazivna metoda. Prvi put smo sada to radili pacijentu koji je u dečijem uzrastu - kaže on.

Jovanović je objasnio da je to vrlo stresan tumor kako za pacijenta, tako i za hiruga i anesteziologa.

Dušica Simić, anesteziolog, rekla je za Pink da se feocromocitom u literaturi naziva anesteziološkom noćnom morom.

- To je zato što ovaj tumor nadbubrežne žlezde sekretuje hormone koji dovode do disbalansa hemodinamike, dakle do izraženog suženja krvnih sudova, utiče i na sam rad srca, kao i na čitav organizam - rekla je ona.

Simić je objasnila da je u slučaju operacije ovog tumora posebno važna priprema.

- Pacijent se priprema nekoliko nedelja gde mi u saradnji sa endokrinilozima pokušavamo da na neki način iskontrolišemo uticaj tih hormona na organizam deteta, ali i pored toga ne može se izbeći rast pritiska tokom manipulacije hirurga sa tumorom i pad pritiska kada se tmor izvadi. To su velike varijacije, čak 150 mililitara žuvinog stuba - rekla je ona.

Kako je objasnila, pacijent koji je operisan bio je sasvim stabilan, čemu je doprineo i laparaskopski hirurški zuahvat.

- Zahvaljujući besprekornom timskom radu i stručnosti naših anesteziologa, hirurga i onkologa uspešno je obavljena operacija i spašen život dečaka - navela je Simić.