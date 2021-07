PRVI PUT U SRBIJI! U Tiršovoj laparoskopskom metodom operisan TUMOR nadbubrežne žlezde kod deteta

Lekari u Tiršovoj uspešno su operisali devojčicu (12) koja je imala tumor nadbubrežne žlezde i to laparoskopskom metodom, koja je ujedno prvi put korišćena u našoj zemlji za operaciju ove vrste kod dece.

Kako „Blic“ piše devojčica je dobro, operacija je trajala manje od sat vremena a priprema oko dva sata, kako sve ide u dorom smeru, hrabra devojčica bi uskoro mogla da izađe iz bolnice zahvaljujući našim stručnjacima. Iako je u pitanju redak tumor, on pravi velike probleme pacijentima, laparoskopska metoda se koristi kod odraslih godinama unazad, dok je kod dece do sada rađena samo klasičnim putem, međutim od sada je to moguće i ovom savremenom metodom.

Dr Milan Jovanović, endokrini hirurg iz Centra za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, iz tima lekara koji su operisali devojčicu, u razgovoru za „Blic“ kaže da je ovakva vrsta tumora specifična i retka srećom, ali da laparoskopska metoda za razliku od klasične operacije neuporedivo bolja kako za lekara tako i za pacijenta.

-Feohromocitom predstavlja veoma redak tumor, javlja se 1 slučaj na milion stanovnika u opštoj populaciji, a kod dece je još i ređi. Tumor je hormonski aktivan, i dovodi do čestih skokova pritiska, lupanja srca, a može dovesti i do nagle srčane smrti. Jedini način lečenja je hirurški. Do sada su takvi pacijenti na dečjoj klinici operisani klasičnom otvorenom metodom, a ove nedelje je u utorak, kod devojčice od 12 i po godina, urađena prva operacija minimalno invazivnom, laparoskopskom metodom. Opracija je protekla uredno i trajala manje od sat vremena, dok je ceo proces uvoda u anesteziju i pripreme pacijenta trajao oko dva i po sata. Sama priprema pacijenta za operaciju je kompleksna, zbog prirode bolesti, i u to su bili uključeni dečji endokrinolozi, anesteziolozi, farmakolozi i hirurzi, kaže dr Jovanović.

Kod ovakvih operacija bitna je sama priprema kako bi tok operacije prošao što bezbednije za pacijenta jer tokom operacije javlja se skok pritiska i do 200.

- Zbog prirode bolesti, radi se i genetsko ispitivanje, da bi se utvrdilo da li ima i nekih drugih pridruženih tumora endokrinog sistema, što nije retko kod ovih tumora. Sve u svemu, očekuje se brz oporavak, i bez posledica na dalji život. Da naglasimo da je saradnja između Centra za endokrinu hirurgiju I UDK Tiršova traje nekoliko decenija, da se obavlja desetak operacija godišnje iz oblasti endokrine hirurgije, kaže dr Jovanović za „Blic“.

Operaciju je izvela hirurška ekipa iz Centra za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije (Dr Milan Jovanović, prof Ivan Paunović i dr Matija Buzejić)

Direktor UDK „Tiršova“ doc.dr Siniša Dučić kaže za „Blic“ da je veoma značajno što je ovakvu metodu sada moguće primeniti i kod dece, jer je u pitanju delikatna vrsta tumora.

-To je izuzetno moderan pristup, to se pre nije radilo u našoj zemlji kod dece, već klasično, sada laparoskopskom metodom sve je jednostavnije. Postoji saradnja između Tiršove i Klinike za endokrinu hirurgiju KCS, a moram da naglasim da mi imamo izuzetnu anesteziju. To posebno treba istaći jer su ovakve operacije anesteziološki rizične zato što u toku operacije može doći do velikog oslobađanja hormona koje mogu značajno povećati pritisak. Modernim pristupom poput ovog smanjujemo rizike, kaže direktor Dučić.

Tumori noćna mora za anesteziologe i endokrinologe

Anesteziolozi kažu da je feohromocitom njihova noćna mora, jer je u pitanju jedno od najtežih stanja jer tumori luče hormone koji utiču na povećanje krvnog pritiska.

Prof.dr Dušica Simić, načelnik Odeljenja za anesteziologiju i intenzivno lečenje UDK Tirošova, kaže za „Blic“ da je u pitanju redak tumor, koji može praviti velike probleme.

-Ono što nama pričinjava najveći problem je kada hirurzi rade oko tumora, tu uvek dolazi do velikog skoka krvnog pritiska kod pacijenta, a kada nema više lučenja tog hormona odjednom dolazi do ogromnog pada pritiska. To su strahovite varijacije od 200 na 50 i anesteziolog mora da bude spreman da lekovima, tečnostima, da održi pritisak. Kada hirurg radi laparoskopski, donekle su te promene pritiska manje ali ipak postoje. Što se tiče ove devojčice, posle buđenja iz anestezije odmah je bila stabilna i posle 24 časa od operacije dete je izgledalo kao da nije ni operisano, kaže profesorka Simić.

Doc.dr Vera Zdravković, dečji endokrinolog objašnjava za „Blic“ da je timski rad u svakom momentu neophodan, a naročito kada se rade ovako složene operacije.

-Redak tumor je u pitanju, mi smo morali da sprovedemo opsežnu pripremu u trajanju od tri nedelje kod nas u bolnici, jer su nam devojčicu poslale kolege iz Niša. Ta priprema je dosta specifična i smatram da uspeh operacije zavisi i od te endokrinološke pripreme. Mi imamo svoj udeo, da se postavi dijagnoza a samim tim i da se dete pripremi za operaciju, da ne bi bilo tih nepredviđenih skokova pritiska. Timski rad je neophodan, a ovo je svakako pravi primer udruženog rada endokrinologa, pa i nefrologa, hirurga, anesteziologa, kaže dr Zdravković.

