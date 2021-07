GODINAMA NOSE GLAVU U TORBU: Neprohodan most prelaze samo uz pomoć RASKLIMANIH MERDEVINA!

Preći sa jedne na drugu obalu reke Skrapež u selu Kalenić kod Požege prava je avantura i to poprilično opasna.

Poplava je odnela most još 2014. godine, a s obzirom na to da do danas nije saniran jedina veza između dve strane su rasklimane drvene merdevine! Put vas vodi normalno do jedne tačke nakon koje nastaje ponor.

- Već sedam godima imamo ovaj veliki problem. Ka drugoj strani reke gravitira oko 300 ljudi koji gore imaju svoja imanja, šume, bašte... Svi meštani koji su bili su se iselili, ali im je ukupno ostalo oko 500 hektara zemlje koja propada i ostaje neobrađena. Imamo šumu, voćnjake, livade, a kupujemo drva, šljive i seno - izjavio je Tomislav Bondzulić koji je jedan od retkih koji se nekoliko puta sedmično spušta niz merdevine dok mu je glava u torbi.

Ovaj most meštani su sopstvenim snagama i finansijskim sredstvima gradili osamdesetih godina prošlog veka. Muka ovih ljudi postaje još veća sa letnjim mesecima kad su u toku poljoprivredni radovi. Oštećen i neprohodan most je sa sobom za ovih sedam godina doneo još mnoge probleme.

- Moj rođak je u šumi sekao drva i udarilo ga je drvo. Dozivao je pomoć i dok je Hitna stigla do njega zaobilaznim putevima, dugačkim oko dvadesetak kilometara, on je izdahnuo. Nisu stigli na vreme da mu pomognu, a preko mosta bi do njega došli za samo nekoliko minuta. Zapalila se i šuma i dok su vatrogasci stigli da izgase vatru izgorela je velika površina - kaže Tomislav.

Dodaje da su se više puta obraćali nadležnim institucijama na različitim nivoima da im pomognu u reševanju problema, ali ništa nije imalo efekta.

- Pre nekoliko dana obratio nam se predsednik opštine koji je rekao da će nam konačno rešiti problem po hitnom postupku. Nadamo se da neće biti "obećanje ludom radovnje" - kaže Bondzulić.