RODITELJE I ĐAKE ČEKA ISTA AGONIJA?! Šanse za regularnu nastavu od septembra su MALE - Ovo je NAJVEROVATNIJI SCENARIO!

Nova školska godina - nove muke.

Krizni štab za suzbijanje kovida još uvek nije dao zvaničnu preporuku o tome kako će od 1. septembra izgledati nastava u osnovnim i srednjim školama, ali s obzirom na ekspanziju delta soja, kao i nedovoljan broj vakcinisanih, male su šanse da osnovci i srednjoškolci u Srbiji 1. septembra sednu u klupe po regularnom, klasičnom modelu kakav pamtimo od pre pandemije.

Najverovatnije je, kako kažu, da nastava bude organizovana kao i prošle godine, po nekoj vrsti kombinovanog modela, te da bi i đaci i roditelji trebalo da se pripreme na scenario kakav je većim delom bio aktuelan prethodne školske godine.

Vakcinacija je važna

Dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, rekao je juče da ne može biti postignut zadovoljavajući broj vakcinisanih do kraja avgusta, kada će biti doneta odluka o načinu održavanja nastave u školama i da je potrebno do tada povećati obim vakcinacije.

- Videćemo za mesec dana kakva će biti epidemijska situacija i krizni štab će sigurno odlučiti u tom trenutku šta je najbolje za naše školarce - naveo je Đerlek, a sumnju da će se nastava odvijati na regularan način izrazio je i epidemiolog i član kriznog štaba dr Predrag Kon koji je na TV Pink, takođe, istakao da vakcinisanost nije kako treba, te da je pitanje kako će se nastava obavljati.

Sa druge strane, ministar prosvete Branko Ružić kaže da konačna odluka još uvek nije doneta i da pre svega zavisi od epidemiološke situacije.

- Krizni štab će kao i do sada doneti preporuku na osnovu epidemiološke situacije, a ovu preporuku kasnije usvaja vlada. U ovom trenutku se ne može reći da li će nastava biti regularna ili će se realizovati po nekom modelu. Pratimo situaciju i o toj temi će se još detaljno razgovarati, ali ono što je svakako jako bitno za zaustavljanje virusa je da se što veći broj građana vakciniše. Dovoljan broj vakcinisanih i kolektivni imunitet omogućiće i da se školska godina odvija neometano - zaključuje Ružić.

Sednica Kriznog štaba

Međutim, kako nezvanično saznajemo, sledeća sednica kriznog štaba bi trebalo da bude održana do kraja nedelje, a jedan od modela koji se u štabu razmišlja je da školska godina, zbog pretećeg delta soja koji već pravi haos u Evropi, krene sa kombinovanim modelom, koji podrazumeva da đaci do četvrtog razreda, kao i do sada, idu svakog dana u školu u dve smene - od 8 i 11 sati, a stariji osnovci i srednjoškolci po kombinovanom modelu, odnosno da jedan deo nastave slušaju onlajn, a drugi deo u školi.

Ovaj scenario najrealnije deluje i Jasni Janković, predsednici Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS):

Jasno je da đaci najverovatnije neće moći da se regularno vrate u školske klupe. I roditelji i deca treba da se pripremaju da će od 1. septembra opet biti neka vrsta kombiniovane nastave. Ovo za posledicu ima ne samo lošiji kvalitet nastave, već i lošiju komunikaciju među decom, te se mora naći način da se i prosvetni radnici i ostali građani motivišu na vakcinaciju.