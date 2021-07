HOĆE LI PONOVO ZATVARATI GRANICE? Ovo su uslovi pod kojima možemo da letujemo!

Mnoge zemlje u regionu, pa i one koje su našim turistima omiljene turističke destinacije, zbog sve većeg broja zaraženih koronavirusom - pooštravaju mere!

U Crnoj Gori se zabranjuje rad noćnih klubova i diskoteka na otvorenom i u zatvorenom prostoru, uvodi se i nacionalna digitalna kovid potvrda, a nove mere su uvedene i u Hrvatskoj i Grčkoj.

Privremene mere

Ovo pooštravanje mera zabrinulo je brojne građane Srbije koji još nisu otputovali na more, a nadaju se da će do kraja sezone uspeti da se okupaju. Međutim, propisi neće značajno uticati na letovanje naših turista, smatra Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta).

- Mere koje su donete u Crnoj Gori su privremene i donete su jer je došlo do pogoršanja epidemiološke situacije. Međutim, to što je zabranjen rad klubova i diskoteka ne znači da turisti neće moći da uživaju u moru - objašnjava Seničić i dodaje da je svuda u Evropi zapravo cilj da se zemlje ne zatvaraju, već da se ljudi motivišu na vakcinaciju.

Vakcinacija važna

U zemljama omiljenim našim turistima - Grčkoj, Turskoj i Egiptu, kako kaže Seničić, nisu uvedene nikakve nove mere.

- U Grčkoj je zapravo data mogućnost vlasnicima diskoteka, restorana i barova da sami odluče da li će da primaju turiste u unutrašnje prostore. Na plaži je distanca, vodi se računa o higijeni i dezinfekciji. Za vožnju trajektom postoji obaveza posedovanja PCR ili brzog antigenskog testa, odnosno potvrde da su putnici preležali koronavirus. Međutim, to isto im je potrebno da uđu u Grčku, tako da se ova zabrana odnosi pre svega na one koji su smešteni u kontinentalnom delu Grčke i hoće da uzmu trajekt, obiđu ostrva i da se posle nekoliko dana vrate. To je ipak vrlo mali procenat. Trajekti su skup način da se obiđe ostrvo - ističe Seničić i dodaje da oni koji su vakcinisani nemaju nikakav problem.

Seničić veruje i da u ove tri zemlje neće biti zatvaranja do kraja sezone, koja u Grčkoj obično traje do druge polovine septembra, u Turskoj do oktobra, a u Egiptu do kraja novembra.

Podsetimo, u Crnoj Gori će do 2. avgusta biti zabranjen rad noćnih klubova, a od petka se uvodi i nacionalna digitalna kovid potvrda. Ova potvrda, po uzoru na digitalni kovid sertifikat EU, sadržaće podatke o tome da je osoba u celosti vakcinisana ili je primila prvu dozu vakcine, kao i datum i vreme negativnog PCR testa na koronavirus, ne stariji od 72 sata ili dokaz da je osoba prebolela kovid 19.

U Hrvatskoj, pre svega na potezu Dalmacije, od juče je uvedena zabrana svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 50 osoba ukoliko nemaju kovid potvrdu. U Grčkoj kafići rade sa 85 odsto popunjenosti, a u Turskoj i Egiptu svaki hotel propisuje mere, a negde se na ulazu u hotel meri temperatura.