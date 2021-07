DANAS VANREDNO ZASEDANJE KRIZNOG ŠTABA! Očekuje nas obavezna vakcinacija, nove mere ili NOVO ZATVARANJE?

U Palati Srbija danas će biti održana sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, a članovi će se sastati tačno u 16 časova.

Najpre će se analizirati epidemijska situacija, a uprkos tome što iz dana u dan raste broj novih zaraženih. Ne očekuje se da danas budu uvedene, odnosno vraćene, stare protivepidemijske mere.

To se može dogoditi za desetak dana.

- Verovatnije je da mere krenu da se vraćaju od 1. septembra. To ne isključuje mogućnost da se one vrate i ranije s obzirom na to kakva je epidemijska situacija. Kratko smo bili na dvocifrenom broju novih zaraženih, i eto nas što pre na trocifrenom, a vakcinacija ne ide onako kako smo očekivali da će - kaže za Telegraf.rs naš izvor iz Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa.

Danas će se, između ostalog pričati o tome koje bi mere najpre trebalo vratiti, kako će izgledati novi početak školske godine, koje će se bolnice najpre vraćati u kovid sistem ako dođe do rasta pacijenata koji zahtevaju hospitalizaciju, a pričaće se i oko treće doze.

Stručni komitet za imunizaciju, da podsetimo, preporučio je krajem prošle nedelje sve četiri vrste vakcine kao treću dozu vakcinacije protiv korona virusa.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja i predsednik Nacionalnog korodinacionog tima za imunizaciju Mirsad Ðerlek rekao je ranije da bi treća doza trebalo da bude primljena najmanje šest meseci posle druge, a u Vladi Srbije je objašnjeno da će građanima biti dostupne sve 4 vakcine, a sve to nakon što su mediji objavili da bi najbolje bilo da ljudi prime RNK vakcinu kao treću dozu imunizacije.

Inače, medicinski deo Kriznog štaba ovih dana je saglasan da se epidemijska situacija pogoršava.

Epidemiolog Predrag Kon je kazao da je već počelo punjenje bolnica, kao i da će se povećavati broj novozaraženih. On je rekao da je početak školske godine isto jako bitan, i da je, ako nemamo vakcinisanost kako treba, pitanje kako će se i to obavljati.

- Ne možete da zanemarite činjenicu da postoji vakcina koja se može davati starijima od 12 godina i da je ona preporučena. Čitav život nam zavisi od vakcinacije - naglasio je epidemiolog.

- Sada je više od 300 ljudi hospitalizovano i svako razmišlja "neće to mene", ne prihvataju nove informacije, to je klasično zabijanje glave u pesak, pogotovo mladi. Ono što je sa druge strane činjenica jeste da imamo veliki broj imunih ali ima i izmene virusa. To vidimo i u Izraelu gde obolevaju i imunizovani, ali nemaju teške forme bolesti. Izrael se jasno objašnjava jer je veći broj vakcinisanih pa u ukupnom broju zaraženih bude sve više zaraženih i onih koji su vakcinisani jer tu dolazi i do proboja imuniteta - objasnio je dr Kon.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek rekao je pre tri dana da je situacija kompleksna i da za mesec dana može biti zabrinjavajuća. Poručio je i da je vrlo rizično nevakcinisan čekati delta soj i jesen.

- Evidentno je pojavnom sunčanih dana i godišnjih odmora da su ljudi zaboravili da je koronavirus prisutan i da su zaboravili da treba da se vakcinišemo. Uglavnom su svoju pažnju usmerili na korišćenje godišnjih odmora i opustili se - rekao je Đerlek.

Poslednja sednica održana je 13. jula, nakon pauze od mesec dana.