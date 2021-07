ZAVRŠENA SEDNICA KRIZNOG ŠTABA! UVODI SE TREĆA DOZA VAKCINE - Evo za koje grupe!

Sednica je završena oko 17 i 15 sati.

Na upravo završenoj sednici Kriznog štaba odlučeno je da se omogući davanje treće doze posebno rizičnim grupama.

Treća doza će biti preporučena za građane koji boluju od određenih sistemskih i drugih bolesti.

Takođe, oko brojnijih manifestacija da se primeni pravilnik po modelu koji je bio na EXIT festivalu. To praktično znači da će na sve veće skupove, kulturne, sportske i druge događaje vakcinisani ulaziti sa potvrdom da su vakcinisani dok će drugi morati da imaju negativan PCR ili antigenski test.

Jedan od zaključaka današnjeg zasedanja je potpuni angažman svih nadležnih na što široj vakcinaciji.

Iako je prvobitno planirano da Krizni štab zaseda 1. avgusta zbog treće doze vakcine, datum je pomeren, a na današnjem sastanku je bila analizirana situacija o porastu broja zaraženih.

Iako su naši stručnjaci upozoravali da bi četvrti talas korona virusa mogao da dođe na jesen, sudeći po brojkama, korona se poprilično zahuhtala i to ranije. Prema dnevnim presecima zaraženih, praktično od početka jula nema brojke ne padaju ispod sto.

Poslednji dan kada smo imali manje od 100 zaraženih bio je 4. jul kada je novoobolelih u Srbiji bilo 77. Već sledećeg dana ta cifra se popela na 110 i od tada se nije spustila već je samo nastavila da raste.

U prethodnih sedam dana prešli smo cifru od 200 zaraženih na dnevnom nivou i jasno je da brojke nemaju tendenciju da se smanjuju već lagano srljaju prema 300 novozaraženih u toku 24 sata. Tako smo 21. jula prešli prag od 200 zaraženih, odnosno imali smo tačno 228 novih pacijenata. Cifre preko dvesta obolelih držala se sve do 25. jula kada je pala na "zavidnih" 199 novih pozitivnih kovid testova, ali već sledećeg dana korona je uhvatila uzlet i zabeleženo je 241 inficirani.

Juče je u Srbiji bilo još 290 novozaraženih što je najviša brojka zabeležena još od kraja maja. A u poslednja 24 sata potvrđena su 332 nova slučaja zaraze virusom.

Skoro trećina novih slučajeva u Beogradu

Govoreći o rastućim brojevima zaraženih, dr Predrag Kon kazao je da su 92 od 290 novih slučajeva korona virusa 27. jula zabeleženi u Beogradu.

- Mogu da vam kažem da je to oko 35 na sto hiljada u Beogradu za nedelju dana, a za celu Srbiju to je negde 21... Jasno se vidi da je Beograd odskočio i da je u Beogradu situacija najmanje dvostruko gora od proseka u Srbiji - rekao je on.

Zbog čega brojke skaču

Iako smo u ovom periodu očekivali da ćemo imati ispod 50 zaraženih na dnevnom nivou, situacija je drugačija, i taj broj i do četiri puta veći. Ipak, nije sve bez razloga jer godišnji odmori su u toku i puno se putuje.

- Na svakom koraku vidimo opuštene ljude, veliki broj njih se vraća iz Crne Gore, Grčke, gde su brojke u porastu. Tako da je donekle ova situacija i očekivana. Opet kažem, mladi ljudi su u pitanju, i videćemo kako će se situacija dalje odvijati. Ako neko oseti simptome, trebalo bi da odmah ode kod lekara - rekao je za "Blic" dr Branislav Tiodorović, eidemiolog.

Treća doza

Nacionalini komitet je pre nekoliko dana doneo preporuku da se uvede i treća doza vakcina, a konačnu reč bi trebalo da da Krizni štab 1. avgusta.

- Šest meseci je minimum koji treba da prođe da bi se primila treća doza. O tome ćemo govoriti na Kriznom štabu. Preporuka je vezana za vakcine koje su na bazi RNK, to su Fajzer i Modernina vakcina, to su vakcine koje su do sada najviše ispitane i objavljeni rezultati istraživanja. Za bilo koju da je primljena do sada, kao treća doza se preporučuje neka od ove dve. Ovo govorim na osnovu onoga što sam čitao, nismo imali sastanak niti konsultacije - rekao je dr Kon.

Ko će biti kandidati za treću dozu

Veliki broj građana nakon najave treće doze ostao je u dilemi, da li će biti namenjena svima i na osnovu kojih parametara će se odlučivati ko treba da je primi. Stručnjaci napominju da će usvajanjem odluke o "buster dozi" biti detaljno objašnjeno ko su idealni kandidati, ali već sada zna da će biti za određenu grupu ljudi.

- Određene su kategorije koje moraju da primaju treću, stariji od 70 ili oni koji su slabijeg imuniteta, ili oni kod kojih se utvrdilo da nemaju stvaranje antitela. To su oni koji bi morali da je prime, a opšta preporuka je da se primi ona koja je najviše ispitana, a to je Fajzerova vakcina, kao i Modernina, obe su na informacionoj RNK tehnologiji. Ali odmah iza toga, može bilo koja druga - rekao je nedavno dr Kon.

Uvođenje novih mera biće neminovno

Svedoci smo ubrzanog širenja delta soja, koji je nažalost registrovan i u Srbiji. Prema rečima dr Kona, iako ova varijanta još nije najdominantnija u svetu, pretpostavke su da će u Srbiji svoj vrhunac dostići krajem avgusta, što će prouzrokovati uvođenje novih mera.

- Trenutno je delta soj registrovan u više od 120 zemalja, dok je alfa odnosno britanski soj zahvatio gotovo 180 zemalja. Ipak, ta prevlast i dominacija u varijantama virusa dešavaće se i dalje. Delta varijanta se sada značajnije probija i kod nas, te pretpostavljamo da će aspolutna dominacija delta soja u Srbiji biti tek krajem avgusta i početkom septembra – navodi on.

Sveprisutno je pitanje koji broj zaraženih je znak da moramo da pooštrimo mere, i kada se pali ta čuvena crvena lampica?

- U svakom slučaju ne možemo da se ponašamo isto kada imamo dvocifren broj zaraženih i kada imamo četvorocifren broj. Jasno je da će biti razlike u merama - ističe dr Kon.

Epidemiolog Kon, iako nezadovoljan trenutnom epidemiološkom situacijom, priznaje da i dalje nismo u urgentnoj situaciji ali napominje da bi ubrzo mogli da stignemo do četvorocifrenog broja obolelih od korone. Mere o kojima se bude sutra raspravljano na sednici kriznog štaba možda ne budu odmah i primenjene, ali je pretpostavka da će o njima biti govora.