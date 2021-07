'MOJ OTAC JE BIO ŠEF TITOVOG OBEZBEĐENJA!' ŠOK INTERVJU o kojem se malo zna: On je već 1988. godine znao da će se SFRJ RASPASTI!

"Znači da je cela priča bila već spakovana".

Slavni srpski kompozitor Vojkan Borisavljević otkrio je u jednom intervjuu da je njegov otac jedno vreme bio šef obezbeđenja Josipu Brozu Titu.

- To sam saznao tek kasnije. Ima jedna slika gde se on vidi u društvu Tita kada je Broz bio u Njujorku. Tito je poželeo da šeta Menhetnom. Uspeli su nekako iz obezbeđenja da ga odvrate od te namere - ispričao je Borisavljević.

Napomenuo je da je upravo on bio taj koji je svirao na Titovom poslednjem rođendanu 1979. u Dobanovcima.

- Bio su prisutni i Zdravko Čolić, Sedmorica mladih, i mnogi drugi. Mi ga čekamo, dolazi Tito u svetlom odelu, preplanuo. Sa svakim se pozdravio. Onda je počeo sa tri viskija pa redom... - kaže Borisavljević.

Prema njegovim rečima Tito je voleo da sluša Mileta Bogdanovića da mu peva zagorske pesme, voleo je Čolu i Sedmoricu mladih.

- Voleo je da se provede, voleo je ženske. Imao je neverovatnu harizmu. To veče je svojim saradnicima pričao kako je uspeo da preživi užasan pritisak SSSR i da prevesla Staljina - ispričao je Vojkan Borisavljević.

Govoreći o raspadu SFRJ, slavni kompozitor je rekao da su neki ljudi iz sveta mnogo pre znali šta će se desiti sa Jugoslavijom.

- Ja sam 1987. godine radim festival MESAM, najveći u regionu. Na festival dolazi direktor Jamahe iz Londona. Mi smo na pragu sklapanja ugovora o sponzorstvu sa Jamahom. Odem ja u London 1988. ali ne mogu da dođem do predsednika Jamahe iako me je on pozvao. Šalje mi neke Engleze, neke službenike… Evo šta se desilo - Jamaha je tada zatvorila svoje predstavništvo koje je bilo u Karađorđevoj ulici u Beogradu. Oni su se povukli sa ovog tržišta. Jamaha nas je otkačila. Japanci su znali te 1988. da će se Jugoslavija 1990. raspasti. Znači da je cela priča bila već spakovana - otkrio je Borisavljević.

Podsetimo, kompozitor i dirigent Vojkan Borisavljević, čija karijera je trajala više od pet decenija, preminuo je 23. februara, u Beogradu.

Vojkan će zauvek biti upamćen kao kompozitor hitova kao što su "Odiseja", "Ljubav je samo reč", "A sad adio", i mnogih drugih.



Vojkan Borisavljević je rođen 5. maja 1947. godine u Zrenjaninu, a od 1948. godine živeo je u Beogradu.

Po završenoj gimnaziji je studirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Muzičko obrazovanje je stekao u beogradskim školama "Dr Vojislav Vučković" i "Stanković", kao i na privatnim studijama u Parizu. Umetničkim radom se aktivno bavi od 1965. godine.

Ceo radni vek proveo je kao slobodan umetnik u okviru Udruženja kompozitora Srbije sa statusom istaknutog umetnika. Komponovao je muziku za pozorište, film i televiziju, popularne i dečje pesme, instrumentalne kompozicije i aranžmane, što čini nekoliko stotina dela različitih žanrova.