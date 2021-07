STIŽE NOVA POMOĆ DRŽAVE: Roditeljima u Beogradu biće uplaćeno na račun 6.000 dinara USKORO POČINJE PRIJAVA

Roditelji čija deca će od septembra pohađaju prvi i drugi razred osnovne škole moći će od 15. avgusta do 15. septembra da se jave na konkurs Fondacije za mlade talente kako bi im bio uplaćen novac za kupovinu osnovnih udžbenika ili refundirani troškovi ako su knjige već kupili.

To je najavio zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Učenici prvog i drugog razreda, otprilike njih oko 34.000, dobiće od Grada besplatne štampane udžbenike za srpski, matematiku, svet oko nas i strani jezik.

Prema rečima Vesića, potrebna je potvrda iz škole da deca pohađaju prvi ili drugi razred i spisak udžbenika, nakon čega će roditeljima na žiro-račun biti uplaćen iznos za četiri osnovna udžbenika. U proseku će im biti isplaćeno oko 6.000 dinara u zavisnosti od izdavača. Iz gradske kase će za te namene biti izdvojeno 190 miliona dinara iliti nešto više od milion i po evra.

Kako je već najavljeno, Grad će kupiti i 67.592 tablet računara za učenike od trećeg do šestog razreda, a od 15. avgusta će škole početi da obaveštavaju roditelje o njihovom preuzimanju. Roditelji će ih zadužiti na tri godine, a po isteku ovog roka, biće im poklonjeni. Grad je platio osiguranje za sve tri godine tako da su osigurani od padanja, razbijanja, lomljenja, krađa... Ako se desi nešto roditelji neće snositi troškove.

- Tableti će biti zaključani od 22 do 6 sati ujutro, a đaci će moći da ih koriste samo za edukativne sajtove koji se nalaze na beloj listi Ministarstva prosvete. Svaki tablet će imati karticu za besplatni interenet nezavisno da li ga roditelji u kući imaju ili ne. To će rešiti mnoge probleme sa kojima su se suočavali tokom onlajn nastave. Podešeni su da budu sredstvo za učenje, a ne za zabavu, tako da neće moći da se koriste za društvene mreže - rekao je Vesić.

Uređaji su teški 305 grama i imaju 32 gigabajta memorije. Za te namene će biti izdvojeno oko 5,5 miliona evra, a Grad će "Telekomu" isplatiti novac u roku od tri godine.

- Da bi mogli da rade na digitalnim udžbenicima Grad nabavlja 6.752 laptop računara za učitelje i nastavnike koji predaju deci od trećeg do šestog razreda. Očekujemo da ćemo računare imati do 1. septembra, možda ne celu količinu, jer ih je teško nabaviti, a prosečna vrednost iznosi od 600 do 800 evra - navodi Vesić.

Autor: