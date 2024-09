USKORO DOBIJAMO HITAN SMS O NEVREMENU U SRBIJI: Stiže sistem koji će nas upozoravati na oluje, zemljotrese, požare: Ovo su detalji

Od 15. septembra počinje da radi sistem za prenos hitnih informacija građanima o opasnosti od elementarne nepogode ili tehničko-tehnološke nesreće.

Pomoćnik direktora RHMZ-a Goran Mihajlović rekao je za RTS da će SMS poruke sadržati kratke i jasne informacije koje se odnose na opasnost, a u meteorološkom smislu sadržaće tip i intenzitet opasne pojave. U samoj poruci postojaće link koji nas vodi na stranicu za informacije kako se ponašati.

Na kraju smo najtoplijeg leta u istoriji merenja. Pratilo ga je nekoliko toplotnih talasa, a crveni meteo-alarm praktično se nije gasio. Zbog svih ekstremnih vremenskih i klimatskih uslova, čini se da su neophodni još efikasniji sistemi za rano upozorenje na opasnost, i to ne samo od vremenskih prilika.

Pomoćnik direktora Hidrometeorološkog zavoda Goran Mihajlović rekao je, gostujući u Dnevniku RTS-a, da će se SMS poruke odnositi na opasne, ne samo meteorološke i hidrološke pojave već i na druge opasnosti prepoznate nacionalnom procenom rizika.

"Ove poruke sadržaće kratke, jasne informacije koje se odnose na opasnost i u meteorološkom smislu to će biti tip i intenzitet pojave, a pored toga, s obzirom na ograničenost ove poruke, na 150 do 160 karaktera, u samoj poruci postojaće link koji će nas voditi na stranicu gde ćemo naći sve informacije i uputstva kako se ponašati i zaštititi od navedene opasnosti na koju se upozorenje odnosi“, podvukao je Mihajlović.

Neophodno je da kliknemo i na taj link kako bismo znali koje postupke treba da sprovedemo.

"Osnovnom porukom bićete obavešteni o opasnosti, intenzitetu, a klikom na link dobićete savete kako da se ponašate da biste bili bezbedni u odnosu na tu opasnost“, napominje meteorolog.

Ko odlučuje o tome kada poslati SMS upozorenje

Što se tiče meteoroloških opasnosti, prognostičar odlučuje o slanju SMS poruka, navodi Mihajlović.

"Čovek je taj koji će da sublimira i osmotrene informacije, i radarske i satelitske podatke i produkte numeričkih ili matematičkih modela i naravno na osnovu svog znanja, iskustva da proceni opasnost, formuliše tekst i pošalje ga građanima za teritoriju na koju se opasnost odnosi“, objašnjava on.

Opasne hidrometeorološke pojave

Upozorenja SMS porukama će se razlikovati od crvenog meteo-alarma, najvišeg upozorenja na ekstremno vreme.

"Ovo jeste nadogradnja na postojeći meteo-alarm sistem koji će i dalje funkcionisati. I dalje će informacije kroz meteo-alarm sistem biti dostupne, ali ovde su oštriji kriterijumi jer nije ideja da građani svakodnevno dobijaju ove poruke, već da se one odnose zaista na one ekstremne situacije koje se ipak dešavaju na našem prostoru“, navodi meteorolog.

To su konkretno, kako kaže, obilne padavine, kriterijum je preko 40 litara za sat, 60 litara za 12 sati i 80 litara za 24 sata.

"Ove vrednosti su procenjene kao vrednosti koje kao posledicu imaju visok rizik od pojave odrona i klizišta, urbanih poplava kada se dešavaju na gradskom području, bujičnih poplava u planinskim predelima – to su opasnosti koje zahtevaju određene aktivnosti građana kako bi se zaštitili“, ističe.

Pored toga, opasne pojave su ledena kiša u trajanju od najmanje sat vremena, ne sama pojava ledene kiše već i opasnost kada se i formira ledeni sloj i kada imamo opasnu situaciju.

Tu je i udar vetra preko 100 kilometara na čas s tim što je izdvojen južni Banat gde je uvek jača košava, zatim jaka mećava, vejavica, topli i hladni talasi.

Poruke se neće slati za celu teritoriju zemlje

Mihajlović kaže da se poruke neće slati na celoj teritoriji Republike.

"Ukoliko se određena pojava očekuje na nivou opštine, okruga ili bilo kog dela teritorije, samo taj deo teritorije će biti pokriven SMS porukama. U odnosu na broj korisnika, zavisiće i brzina da svaki broj mobilnog telefona primi poruku. Naravno, tu su i brojevi koji su u romingu – svi oni koji su prihvaćeni od naša tri operatera", istakao je Mihajlović.

Vremenski okvir

Govoreći o vremenskom okviru za dobijanje SMS poruke, Mihajlović kaže da ako se radi o nivou okruga, biće potrebno između 30 i 45 minuta da svi dobiju poruku.

Kaže da je nemoguće poslati milion poruka u jednoj sekundi svima, a vodilo se računa pri izradi sistema o bezbednosti.

"Dakle, dovoljno vremena će biti za sve građane da mogu da preduzmu aktivnosti, s obzirom na to da se pojave one koje su intenzivnije u kraćem vremenskom intervalu ne dešavaju na celoj teritoriji Republike", dodaje on.

Prema njegovim rečima, tih nekoliko desetina minuta biće sasvim dovoljno da građani prime informaciju i reaguju.

Poruka medijima i na auto-putevima

Što se tiče meteoroloških opasnosti, Hidrometeorološki zavod jeste inicijator, ali Sektor za vanredne situacije je telo koje će dostavljati poruke.

Pored SMS poruka građanima, informacije će biti dostupne na displejima duž auto-puteva, a pored toga, svojim načinom komunikacije, Sektor za vanredne situacije će poruke dostavljati i medijima, pre svega sa nacionalnom frekvencijom i drugima, tako da će na ovaj način sistemom biti obuhvaćen najveći mogući zahvat, rekao je Mihajlović.

"Nikada nije moguće bukvalno sve građane obavestiti, ali veliki, zaista veliki procenat građana će biti obavešten, a informisanost je ono što je ključno kada je reč o našoj adaptaciji na ove rizike", zaključio je Mihajlović.

Autor: Dubravka Bošković