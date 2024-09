VUČIĆ U PODRINJU! Predsednik Srbije obišao radove na putu Bojić-Tekeriš: Šabac nikada do sada nije ovo radio

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi od danas do 8. septembra u Podrinju, gde će razgovarati sa građanima u više mesta.

Vučić je pogledao mapu na kojoj je prikazana ruta puta, odnosno brze saobraćajnice, razgovarao sa ministrom Goranom Vesićem i Aleksandrom Antićem, te prisutnima objasnio kuda će ići tri kraka puta.

- Šabac nikada do sada nije ovo radio. To je trik kada se izdvoji novac iz državnog budžeta. Ne možete sve da stignete. Put od Šabca do Loznice ima tri pararelna dela. Svi putevi su važni. Ljudima to život znači. Uglavnom su ovde ljudi gastabajteri i verujem da će da se ti ljude vrate jednog dana u Srbiju. Ovde su krpljene rupe i postavljamo potpuno novi asfalt - rekao je Vučić i dodao:

Mnogo je bolja situacija u Loznici nego ovde u Šapcu. Razgovaraću sa svima, biću na terenu više

Ministar infrastrukture i građevinarstva, Goran Vesić, kao i direktor Koridora Srbije, Aleksandar Antić stigli su u obilazak radova na rekonstrukciji puta Bojić - Tekeriš.

Vučić će tokom boravka razgovarati sa građanima, učestvovati u različitim događajima i posetiti više sela, opština i gradova. Predsednik Srbije je ranije najavio da će u prvoj polovini septembra premestiti kancelariju predsednika u Podrinju, gde će primati i strane zvaničnike.

Dodao je da će njegovi radni dani i u Podrinju biti uobičajeni ali da će više biti na terenu, a biće i niz važnih sastanaka u kasarni u Klupcima. Dodao je i da kreće serija besplatnih pregleda za kancer i za muškarce i žene.

Dodaje da je nezadovoljan količinom novca koja se daje na uvoz struje i što se malo uglja kopa.

- Moramo da hvatamo korak sa vremenom i razvijamo zemlju - naglasio je Vučić.

- Važno je da 5. industrijsku revoluciju koja se tiče veštačke inteligencije, automatizacije i održivosti ne propustimo - naveo je on, te se osvrnuo na ironične navode opozicije da seli kancelariju Niš da bi mu ljudi tapšali.

Govoreći o istraživanjima javnog mnjenja, on je rekao da su rezultati logični.

- Stranka Miloša Vučevića ima 57 odsto, a drugi je SPS! Toliko o aplauzima. 12 godina postoji takvo raspoloženje ljudi - dodao je Vučić.

Vučić se osvrnuo i na različite navode o litijumu.

- Postoji mnogo nejasnoća i stvari koje moramo da razjasnimo, moguće da i ja neću biti za to ako postoji opasnost od trovanja naših reka... Neću da pričam o lažima o sumpornoj kiselini... Ja nisam ekspert. Postoje i spoljni i unutrašnji interesi da Srbiju zaustave u razvoju, kazao je Vučić.

Na opasku da ga opozicija kritikuje što spava u kasarni a ne u hotelu, Vučić kaže da je kasarna objekat države Srbije i da nema potrebe da troši pare na hotele. Dodao je i da je spavao u hotelu, onda bi ga kritikovali da baca pare građana.

Govorio je i o situaciji na Kosovu i Metohiji:

- Da mi strane međunarodne snage omoguće, otišao bih koliko sutra, i to ne samo u Mitrovicu, nego u svako selo. To nije pitanje mog izbora nego njihove odluke, kazao je Vučić pa dodao koliko je dole upisano prvačića što nije mali broj s obzirom na situaciju u kojoj se ti ljudi nalaze.- Srbi će dole opstati i ostati - kazao je on.

Na pitanje kakvu zimu očekuje, Vučić kaže da nije meteorolog, te da ne zna da li je sad gora zima ili leto kada je u pitanju potrošnja struje.

Poseta počinje obilaskom radova na rekonstrukciji puta Bojić - Tekeriš, najavljeno je iz Predsedništva Srbije.

Autor: Snežana Milovanov