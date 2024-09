KUPOVALI ZEMLJU DA BI JE PRODALI Vukelić o lažnim ekolozima: Imaju isključivo sopstveni finansijski interes, to nema nikakve veze sa ekologijom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić do 8. septembra boravi u Podrinju gde će obavljati sve državničke poslove, ali i posetiti nekoliko opština u tom kraju i razgovarati sa građanima zabrinutim zbog eventualnog kopanja litijuma.

Dejan Vukelić, novinar Informera, rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink da opoziciji mediji prate aktivnosti Vučića i njima je sve to čudno i forsiraju tezu da sve što radi Vučić je neustavno.

- Po njima je kada Vučić priča sa narodom to neustavno - kaže Vukelić.

On je naveo da je gledao njihovog novinara koji je prilikom Vučićevog obilaska vojnika vređao vojnike i predsednika koji je na kraju rekao da je Srbija umorna od Vučićevog rejtinga.

- Ja mislim da Srbija nije umorna od Vučićevog rejtinga, mislim da su oni umorni od Vučićevog rejtinga i da ne vide način kako da taj rejting obore osim da se tim budalaštinama izruguju nečemu što je u opisu randog mesta predsednika - zaključuje Vukelić.

On je pomenuo Zlatka Kokanovića koji se krije iza ekologije i kojeg mnogi nazivaju lažnim ekologom i rekao da su njegovi motivi za organizovanje i vođenje protesta nisu ekološki.

- To je prosto biznis model. Podsetiću vas da je čovek u trenutku kada je Rio tinto došao oni su otklupljivali zemlju od ljudi, onda je on sam došao i ponudio tu zemlju Rio tintu koji su mu rekli da i mta zemlja ne treba jer će se rudnik nalaziti na drugom mestu. On je od tog momenta postao ekolog - navodi Vukelić.

Kako navodi Kokanović je deo te zemlje poklonio Ćuti da bi i njega uvukao u priču kako bi se i on bavio Nedeljicama, Jadrom, budućim rudnikom litijuma.

- Kokanović nekoliko godina kasnije od svog kuma Kajitovića kod koga radi u veterinarskoj ambulanti dokupio zemlju. On pravi biznis model, on ojačava svoju poziciju da može da se predstavlja kao domaćin kojeg će rudnik da ugrozi, a u stvari je reč samo o biznis modelu da poveća svoj politički uticaj uz pomoć svih opozicionih medija da bi na neki način mogao da reketira Rio Tinto i državu - kaže Vukelić.

Kako je rekao on se nada da će dobiti nešto novca od Rio Tinta i gomila tu zemlju da bi time mogao kasnije da manipuliše, isključivo u sopstvenom finansijskom interesu, to nema nikakve veze sa ekologijom i bilo kakvom borbom za demokratiju i pravdu.

- Ono što se sada dešava u Srbiji isto se dešavalo sa rudnikom zlata u Rumuniji 2000. godine. Isti ljudi su upleteni to je ta gospođa Rot. Ona je presudno uticala da 2000. godine Rumunij ase odrekne tog rudnika da proglasi taj deo za nekakav nacionalni park. Sada po istom modelu to pokušavaju ovde, a razlog je konkretno u njihovom slučaju što rumunsko zlato nije smelo da padne u ruke rumunskog naroda već nekim korporacijama, zapadu i td. Pod istim modelom sada ovde rade srpski litijum ne sme da padne u sprske ruke i da sprski narod i njegova država imaju koristi - navodi Vukelić.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, rekao je da je lično video te papire i ponudu Kokanovića.

- On piše ova zemlja je toliko hiljade evra ar, kuća od cigle je toliko para, cela ponuda gde on sa bratom nude Rio Tintu da prodaju zemlju - navodi Milovnović.

On je rekao da drugi ekolog Petković je već prodao zemlju, a posle toga je optužio svoje roditelje da su senilni dementni i uzeli su novac od Rio Tinta.

- Imate dvojicu ekologa koji drže banku na tim ekološkim skupovima gde je jedan kupovao zemlju da bi prodavao Rio Tintu, a ovaj drugi je prodao - zaključuje Milovanović.

Kako navodi pošto Kakokanović nije uspeo da proda zemlju on je još više ljut i još više želi da se bavi ekologijom i to je suština.

- Suština je i to da se izbace si stručni ljudi na njihovim medijima i da umesto njih govori Seka, Topalko, Aleksić, Ceca Bojković i to su stručnjaci za litijum - dodaje Milovanović.

Autor: Dalibor Stankov