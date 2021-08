DA LI ĆE BITI LETOVANJA POSLE 15. AVGUSTA? Napokon DEFINITIVNA INFORMACIJA: Evo da li će Grčka i Turska zatvoriti granice!

Da li će oni koji su uplatili letovanje posle 15. avgusta ostati bez njega i hoće li Grčka, Turska, Crna Gora i Egipat zatvoriti granice posle ovog datuma?

Medijima i društvenim mrežama proširila se vest da će 15. avgusta gotovo sve države ponovo zatvoriti svoje granice zbog novih korona mera, zbog ćega su mnogi "pohrlili" da odu na letovanje pre ovog datuma.

Kako se navodi, posle tog datuma počinje novi talas korone i putovanja će ponovo biti onemogućena do daljeg.

Ipak, iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija tvrde da su ovo dezinformacije, da nema bojazni da će oni koji putuju krajem avgusta ostati bez letovanja i da će Grčka, Turska, Egipat, Kipar, Crna Gora i ostale zemlje gotovo sigurno završiti letnju sezonu tek sredinom ili krajem septembra.

"TAKVA INFORMACIJA NIJE TAČNA"

Prva informacija da je 15. avgust "dan D" i da nakon toga sledi zatvranje država zbog novih korona mera, potekla je iz Instituta za javno zdravlje u Sloveniji. Ipak, za sada ne postoji nijedan razlog, niti naznaka bilo koje države u koju putuju ljudi iz Srbije, da će do toga zaista doći.

"Ne postoji nikakava naznaka da će se letnja sezona završiti ranije zbog kovid mera. Informacije da će 15. avgust biti datum zatvaranja država nije tačna ne postoje nikakve naznake da će se tako nešto desiti. Gotovo sam potpuno siguran da se sezona neće završiti pre 15. ili 20. septembra", kaže direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA).

15. AVGUST - POGREŠNA INTERPRETACIJA?

Prema njegovim rečima, postoji svakodnevna komunikacija između Srbije i Grčke, Turske, Egipta i drugih zemalja i činjenica je da svaka od njih želi da turistička sezona traje dokle god je to moguće.

"Zvanične informacije koje imamo od premijera Grčke i predsednika Turske jesu da nemaju nameru da prekidaju letnju sezonu, već žele da je u septembru privedu kraju na isti način kako je ona krenula. Pretpostavljam da su dezinformacije potekle od nekog neodgovornog pojedinca koji je pogrešno interpretirao odluke pojedinih zemalja", kaže Seničić.

ZARAŽENIH NAJVIŠE U SOLUNU, A NE NA PRIMORJU?

Iako svakodnevno čujemo vesti o sve većem broju zaraženih u zemljama u koje naši ljudi putuju, Senićić tvrdi da se to odnosi na gradove, dok su letovališta za sada bezbedna.

"Situacija u mestima gde borave turisti sada nije rizična. U Grčkoj raste broj zaraženih ali pre svega u regijama i velikim gradovima kao što su Solun i Atina, dok broj zaraženih u turističkim mestima gde borave našu turisti nije veliki. Uvek se treba ograditi budući da sve zavisi od epidemiološke situacije koja može da se promeni. Ista stvar važi za Egipat, Tunis, Kipar, Bugarsku i druga letovališta", kaže Aleksandar Seničić.

CRNA GORA I ALBANIJA NEĆE MENJATI ODLUKE?

Iako je nedavno objavljeno da će u Crnoj Gori ugostiteljski objekti za turiste biti zatvoreni, odluke koje se donose neće imati veći uticaj na turiste, tvrde iz asocijacije.

"Ni Crna Gora sigurno ne namerava da menja uslove putovanja na bilo koji način niti da uslovljava turiste i sve će gotovo sigurno biti isto kao i do sada do kraja septembra. Jedina odluka koja je doneta odnosila se na noćne klubove, dok je preko dana sve ostalo isto. Što se tiče Albanije situacija je ista i ne treba brinuti one koje su uplatili letovanje da će ostati bez njega", objašnjava naš sagovornik.

SLOVENAČKI EPIDEMIOLOG: VRATITE SE DO 15. AVGUSTA

Da podsetimo, epidemiolog Milan Krek, koji vodi slovenački Institut za javno zdravlje, preporučio je svim Slovencima da ne odlaze na odmor u inostranstvo nakon 15. avgusta.

"Svima koji odlaze na odmor u inostranstvno preporučujem da se vrate do 15. avgusta", izjavio je Krek na vladinoj konferenciji za novinare na kojoj se govorilo o opasnosti novog talasa zbog delta varijante i potrebi da ubrza vakcinacija stanovništva kako bi jesen bila sigurna.

On nije spominjao na koje turističke destinacije misli, niti je precizirala da li preporučuje da ostanu kod kuće i onima koji su se vakcinisali.

Nakon toga, ministar zdravlja Janez Poklukar izjavio je da je Krek time želeo da upozori one koji idu u inostranstvo da nijedna država, pa ni one koje imaju veću stopu vakcinacije od Slovenije, nisu dostigle potrebni kolektivni imunitet ili željeni nivo vakcinisanja koji bi ljude štitio od zaraznijih varijanti, te da upozorenje treba shvatiti i kao želju da na jesen ne bude zatvaranja obrazovnog sastava, kao u delu prošle i ove godine.