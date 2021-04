IZMEĐU DVE VATRE! Princ Hari mora da bira između bake i trudne žene! Ovo će odrediti njegovu sudbinu u kraljevskoj porodici! (FOTO)

Da li će ostati na nejnom rođendanu?

Sledeće nedelje je rođendan kraljice Elizabete II i svi se pitaju da li će Hari ostati da bude uz baku. Kraljica će 95. rođendan proslaviti sa porodicom, bez pompe i javnosti. Međutim, mnogi smatraju da će Hari pre toga napustiti London.

Princa Harija su u Londonu primili hladno, a ignorisali su ga mnogi članovi porodice. Britanski mediji sprekulišu da bi u Kaliforniju, kod trudne supruge, mogao da se vrati već danas! Bez obzira da li je to tačno, ukoliko Hari ne ostane sa bakom za njen 95. rođendan - to će biti najvažniji znak kakva je njegova pozicija u kraevskoj porodici.

Elizabeta će rođendan proslaviti u Vindzoru, uz porodicu. Ćerka, princeza Ana i Sofija od Veseksa su među prvima koje je kraljica primila. Ovih dana će je posetiti i sin Endrju, kao i unuka Eugenija sa praunučetom. To će biti veliki događaj za princa Endrjua (61), jer će to posle afere sa Džefrijem Epstajnom (čiji je bio veliki prijatelj) zvanično biti rehabilitovan.

Naime, Endrju je prvi put viđen javno tek na sahrani oca. Naime, kraljevska porodica se distancirala od kraljičinog sina zbog skandala sa maloletnicama. Pošto je vojvoda od Jorka viđen na sahrani, i to u drugom redu, svi misle da je ponovo vraćen u porodicu.

Šta se dešava sa Harijem?

Njegov dolazak u Vindzor, na čaj sa kraljicom, nije zvanično najavljen. Mediji su pažljivo pratili svaki njegov korak i mogli su da primete samo hladnoću sa kojom su ga primali rođaci.

Hari je još uvek u Londonu i čule su se glasine da bi ubrzo, možda već danas, mogao da krene put Kalifornije ka trudnoj Megan. Ukoliko se to dogodi i ne ostane do kraljičinog rođendan, to bi bio najpouzdaniji znak da su svi ljuti na njega zbog intervjua Opri Vinfri.

Princ Vilijam i Kejt Midlton su snimljeni kako razgovaraju sa Harijem posle dedine sahrane, ali se nisu sreli pre, a ni posle toga sa njim. Da podsetimo, Harija niko nije sačekao na aerodromu.

Niko Harija nije čekao na aerodrou, nasamo je sreo oca tek juče i svi su odani kraljici.

Svi članovi porodice osećaju snažnu lojalnost prema kraljici i smatraju da je Hari autsajder. NJegov intervju nije odobravao niko iz porodice. Hari je juče bio u crkvi sa ocem princem Čarlsom i to je bio njihov prvi susret licem u lice posle intervjua Opri Vinfri.

Posle sahrane je održan kratak sastanak među članovima kraljevske proodice u kojem su razgovarali o budućim ulogama članova, kao i o Hariju koji nije bio pozvan.

Ukoliko Hari ode iz Londona pre kraljičinog rođendana - sve će biti jasno.

