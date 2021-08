DELTA SOJ POTISKUJE BRITANSKI - Evo koliko osoba u Srbiji je zaraženo novom varijantom koronavirusa

Delta soj izolovan je u Srbiji početkom jula.

Poznavaoci prilika kažu da delta soj korona virusa potiskuje britansku varijantu i osnovni kovid 19, te da polako počinje da dominira, a Telegraf. rs saznaje kod koliko osoba je on potvrđen. Da je on stigao u Srbiju objavljeno je 1. jula, a za mesec dana on je dijagnostikovan kod 14 osoba u našoj zemlji, kažu za Telegraf.rs u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

- Delta varijanta virusa SARS-CoV-2 u Srbiji je potvrđena kod 14 osoba - kažu u "Batutu".

Kako je 1. jula objavilo Ministarstvo zdravlja, delta varijanta je u Srbiji otkrivena kod dva državljana naše zemlje, koji su se pre toga vratili iz inostranstva. Navodno, iz Rusije.

Oba pacijenta su mlađe osobe, koje nisu vakcinisane, a u tom trenutku su bile u stabilnom opštem stanju. Nisu vakcinisani.



Sekvenciranje je urađeno u Specijalističkom veterinarskom Institutu u Kraljevu.

Do 16. jula, ova varijanta virusa je izolovanja kod osam osoba, kako je tog dana izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar, sa pretpostavkom da ih ima više.

Profesor dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, izjavio je juče da sve ukazuje na to da imamo dominantan delta soj korona virusa i da će on jačati, a to pokazuje manji priliv pacijenata u bolnicama.

On je rekao da se očekivalo da po povratku građana sa odmora dođe do povećanja broja pozitivnih na korona virus. Prema njegovim rečima, neophodna je ozbiljnost, ali je situacija ipak pod kontrolom.

- U celoj zemlji imamo manji broj hospitalizovanih. Mislim da treba da budemo oprezni, ali nema mesta panici. Ljudi koji se vraćaju sa letovanja moraju da se posvete sebi i da se kontrolišu - naglasio je Tiodorović.

Kon: Delta soj će pokriti svet, pitanje je trenutka

Inače, čim je potvrđen delta soj u Srbiji njegov kolega doktor Predrag Kon, rekao je da je pitanje kada će on pokriti svet.

- Vrlo je bitno da li će u većim klasterima, grupama, taj virus ući u zemlju ili će ući pojedinačno i kakva je situacija što se tiče mogućnosti njegovog širenja. Imamo relativno solidnu situaciju, u smislu da imamo vakcinisanosti dosta, ali imala je i Britanija, ima je i Izrael, pa je od sredine juna do sada udesetostručio novozaražene - rekao je Kon u gostovanju za Javni servis.

Naglasio je da prenošenje virusa direktno zavisi od toga koliko imamo osetljivih ljudi, a ukoliko se poštuju mere, stvaraju se barijere za virus čime se onemogućuje brz prenos.

Delta soj korona virusa prvi put je otkriven u Indiji. Na Zapadnom Balkanu najpre je identifikovan u Hrvatskoj 28. juna, potom na Kosovu 29. juna.

Indijski, odnosno delta soj korona virusa, poznat još i kao dupli ili dvostruki mutant, nezaustavljivo se širi planetom i ne karakteriše ga gubitak čula ukusa i mirisa.

Nova varijanta virusa SARS-CoV-2 zabrinula je naučnike koji su joj zbog dvostruke promene na spajk proteinu odmah dali naziv "dupli mutant".

Dr Marija Gnjatović sa Instituta za primenu nuklearne energije rekla je da bi, ukoliko ovaj soj bude zarazniji, može rasti i broj pacijenata sa težom kliničkom slikom, imajući u vidu njihova hronična oboljenja.

- Dupli mutant strašno zvuči, ali zapravo su izmene slične kao kod brazilskog soja. Dogodile su se duple promene na S proteinu; jedna je viđena kod brazilskog soja, druga kod kalifornijskog - navela je Gnjatović.

U Indiji su se dve mutacije pojavile zajedno, zbog čega se često govori o "dvostrukom mutantu". Ta činjenica ne znači nužno da je varijanta dvostruko zaraznija ili opasnija, to tek treba istražiti, a do sada nema podataka.

