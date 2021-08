SRBI U PARALOVU NE ODUSTAJU! 30 porodica ni po koju cenu ne želi da napusti svoju dedovinu (VIDEO)

U multietničkom selu Paralovo, nedaleko od Gnjilana, u nekoliko zaseoka raštrkanih po brdima, živi oko 30 srpskih porodica, koje odolevaju svim nevoljama i ne žele da napuste svoje kuće.

Siniša Simijonović u jednom od zaselaka živi sa suprugom i trojicom sinova. Uprkos svim nedaćama, čvrst je u stavu da ostane u svom domu i na svom imanju.

"Ostali su mahom ljudi koji su zaposleni i koji imaju od čega da žive. Oni koji nisu imali primanja i nisu imali od čega da žive morali su da se odsele", kaže Simijonović.

Kako dodaje, mladi ljudi gube nadu u egzistenciju na svojoj dedovini i odlaze. Poslednjih godina učestala je prodaja kuća i imanja.

"Ne bih rekao da je to prodaja, to mu dođe kao poklon. Od 60 do 100 evra se prodaje po aru, to je po meni poklon, nije prodaja. Bar 30 odsto srpske imovine do sada je sigurno prodato", navodi Simijonović.

U ovom selu je nekada živelo više od sto srpskih porodica. Nestabilna političko-bezbednosna situacija i nemogućnost zaposlenja uticali su da srpske porodice napuštaju svoje kuće i imanja.

Kako smo čuli, Eparhija raško-prizrenska otkupila je od Srba nekoliko njiva i livada, a žitelji su na imanju pored temelja crkve posvećene caru Konstantinu i carici Jeleni, koja je porušena u Drugom svetskom ratu, sagradali kapelu i krstionicu, koja još nije završena i tu se okupljaju za verske praznike.

Incidenata, kako su nam rekli, sada ima manje nego ranije, ali se još uvek bespravno seče šuma u vlasništvu Srba i nanosi šteta na usevima.

Baka Persa Stojković iz Paralova široj javnosti je, pre više od pet godina, postala poznata kada joj je sud u Gnjilanu izrekao kaznu od 50 evra ili tri dana zatvora, nakon što je pokušala da zaštiti svoju baštu od komšijske porodice Ibiši, koji su tu navodili svoju stoku. Od jednog njih je dobila i batine. Osamdesetogodišnja starica kaznu nije htela da plati i donela je odluku da ide u zatvor.

"Ne plašim se uopšte. I tada sam kazala da ako treba ne tri dana, nego 30 dana idem u zatvor, ali moje imanje ne dam, imam pare da platim, ali neću iz principa da platim", priseća se tog događaja baka Persa.

Žali što je u selu sve manje Srba i kaže da je željna da sa nekim popriča i popije kafu.

"Samoća, nema ljudi, nema nikog živog da vidiš. Da se nešto desi, ne daj Bože, nema ko da ti pruži pomoć. Do sada sam imala neku volju da ostanem, ali sada je mnogo teško", kaže Persa Stojković.

Loša infrastruktura, putevi, snabdevanje vodom i lečenje su dodatni problemi sa kojima se žitelji Paralova suočavaju. Nadaju se opstanku ukoliko se poboljšaju uslovi života.