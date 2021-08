Saradnici projekta „Balkanist“ doneli su crvene i bele ruže pred ambasadu Srbije (FOTO)

Lazanski će ostati u sećanju Srba i Rusa kao vrhunski ratni izveštač, diplomata i veliki prijatelj Rusije. Crvene i bele ruže nisu izabrane slučajno. Kako je objasnio glavni urednik i osnivač portala „Balkanist“ Oleg Bondarenko, diplomata je bio veliki navijač fudbalskog kluba Crvena zvezda, pa je zato ograda ukrašena crvenim i belim ružama. Uzgred, i fasada zdanja ambasade Srbije je po želji Lazanskog crveno-bela.

Miroslav Lazanski će biti sahranjen u petak 6. avgusta na Novom groblju u Beogradu, a istog dana biće održana i komemoracija u Ministarstvu spoljnih poslova.

A touching tribute, roses 🌹 on the gate of our embassy in #Moscow following the death of Ambasador #Lazanski, speaks of the mark he left. pic.twitter.com/xsLfoVpgRO