Ovo je za nju jako tužan dan: Cipka podelila emotivnu uspomenu sa pokojnim mužem, svi u suzama (FOTO)

Pevačica je nedavno ostala bez supruga koji je iznenada preminuo, a današnji datum bio je posebno važan u njihovim životima.

Sredinom maja Aleksandra Tadić, poznatija kao Cipka, postala je udovica. Pevačicin suprug Nebojša Jarin Stojićević je iznenada preminuo u 52. godini. Koliko joj je teško i koliko joj suprug nedostaje vidi se i na njenom Instagramu gde Cipka ovih dana često deli uspomene sa pokojnim suprugom.

Njih dvoje su se zabavljali više od 10 godina pre nego što su se venčali u tajnusti. Cipka je uvek isticala koliko da je on ljubav njenog života i da su jedno drugom podrška i oslonac. Suprugova smrt bila je veliki gubitak i šok od kog se pevačica još nije oporavila, ali je nedavno rešila da se vrati poslu i održala prvi nastup.

- Posle mesec dana, jedna ptičica mi je došapnula da ćete doći i nisam mogla da vas izbegnem, iako nisam u stanju da dajem izjave, ali vas moram da ispoštujem jer ste prvenstveno ispoštovali mene i mog muža. Nista nas provlačili po novinama, to je bila naša želja, da svoju privatnu stranu držimo za sebe - rekla je ona za okupljene medije, pa dodala:

- U mom životu je sad sve moranje, ja moram da radim svoj posao, da nastavim dalje gde smo nas dvoje stali, ali smo imali planove i zamisli i ja to sve moram da ostvarim. Prvenstveno zbog njega i vratila sam se zato što bi mi to prvo on rekao.

Na pitanje kako je smogla snage da se posle samo mesec dana vrati, i zapeva, Cipka kaže:

- On je moja snaga kroz ceo život, pa i sad je. On je uvek prisutan i živi u meni. On mi daje snagu, zbog njega živim, zbog njega radim i tako će biti.

Današnji dan bio je posebno emotivan za pevačicu jer su se baš ovog datuma ona i Nebojša Stojićević verili.

- Ti i ja na danasnji dan, zauvek, odavde do večnosti!- napisala je Aleksandra uz snimak njihove veridbe.

Autor: Nikola Žugić